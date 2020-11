CORONAVIRUS

Alberto Rodríguez Saá, junto al Comité de Crisis, dará un reporte el 9 de noviembre, en el que explicará los alcances del Decreto de Necesidad y Urgencia dictado por el presidente Alberto Fernández y cómo se aplicará en la provincia.

La ministra de Salud, Silvia Sosa Araujo, explicó que atendiendo a las disposiciones del nuevo DNU nacional, el jefe de Estado puntano informará las medidas que se adoptarán en el territorio provincial.

Cabe mencionar que el Gobierno nacional extendió la cuarentena y departamentos de 10 provincias continúan en aislamiento. La medida regirá hasta el 29 de noviembre. “Este mejor tiempo que podemos empezar a vivir en el AMBA (pasa a la fase de distanciamiento) lamentablemente no alcanza a todo el país, porque hay varias provincias que tienen regiones que siguen reclamando ese aislamiento sanitario, porque hasta el día de hoy no se conoce otra salida, otro remedio, que no sea el aislamiento para prevenir el contagio”, indicó el presidente Alberto Fernández, este viernes por la tarde.

Nota y foto: ANSL.