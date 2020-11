LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS

La jefa del Servicio de Infectología del Hospital San Luis ponderó la estrategia del Gobierno provincial de testear “lo más que se pueda para tratar de identificar los casos positivos, poder aislarlos, aislar los contactos estrechos y cortar la cadena de trasmisión”.

Aguilera, hizo referencia al incremento de casos de coronavirus en la provincia, relacionándolos con el aumento de la cantidad de testeos: “Los casos están, salimos a buscarlos y los encontramos”, afirmó.

En declaraciones radiales, la doctora Aguilera analizó la situación pandémica en términos generales que se viene presentando en el interior provincial: “Se van detectando casos en todas las localidades, a esta altura creo que son muy pocas las localidades que quedan sin algún caso positivo, pero es lo esperable en el contexto de la pandemia”.

Y agregó: “Yo siempre digo que primero afecta a las ciudades más grandes con mayor densidad de población y después se va extendiendo a las ciudades más pequeñas, en localidades más pequeñas, digamos: no hay un lugar que podamos decir ‘en este lugar no va haber casos’; por eso es tan importante en este momento los cuidados que debemos tener como el distanciamiento físico, hay que mantener la distancia, usar el tapaboca, lavarnos las manos y abrir las ventanas, esas cuatros cosas porque es la única forma que tenemos de evitar contagiarnos”.

“La recomendación es, que todo aquel que sea contacto estrecho o que esté identificado como contacto estrecho de un caso positivo, debe permanecer en aislamiento durante 14 días, independientemente de si hace síntomas, si se hace un hisopado o no. Los 14 días para contacto estrechos son de cumplimiento efectivo, no hay nada que le levante esos 14 días que es algo que tiene que quedar claro, más allá de que pueda ir a hacerse el hisopado”, recordó Aguilera como consideraciones generales para el aislamiento.

Y aclaró la razón de ser del plazo de 14 días: “Se puede presentar síntomas desde el segundo día que se tuvo el contacto hasta el día 14” y ejemplificó: “Si se hace un hisopado supongamos el día 7 y da negativo no quiere decir que el día 9, 10 u 11 no pueda presentar síntomas, obviamente que las chances son menores si uno ya el día 10 no presentó los síntomas, pero justamente por eso la OMS estipuló este plazo de 14 días”.

Nota y foto: ANSL.