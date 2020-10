PROTOCOLOS DE INGRESO EN CIFRAS

El vicegobernador Eduardo Mones Ruiz brindó cifras vinculadas con los protocolos adoptados por el Gobierno de la provincia frente a la pandemia del COVID-19, surgidas del trabajo desarrollado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Mones Ruiz reveló que “en estos meses ingresaron al territorio sanluiseño 16.700 personas bajo protocolo, de las cuales 2.500 lo hicieron por motivos de salud, más de 12.000 por razones de domicilio, 1.654 personas por su trabajo en la producción agropecuaria y 275.000 camiones”.

Ese relevamiento acompañó las denuncias formuladas la semana pasada por la Fiscalía de Estado ante la Justicia Federal, ante los piquetes que interrumpieron durante cuatro días el ingreso a San Luis, perjudicando a la provincia y a otras jurisdicciones. “Estos números demuestran que San Luis no está cerrada -remarcó el vicegobernador-, sino que tiene protocolos como todas las provincias. Son datos que demuestran claramente que no había un bloqueo o un cerramiento de la provincia, no hay ningún gobierno que frente a la pandemia tome decisiones para perjudicar algún sector. Es algo que le queremos dejar bien en claro a la sociedad, cuando existen ciertas vías que desvirtúan la información”.

Mones Ruiz ratificó que la situación sanitaria del territorio sanluiseño encabeza las prioridades actuales del Gobierno de la provincia, en cuyo marco “desde hace más de un mes hemos empezado a dialogar con distintos sectores de la sociedad, lo que en estos días hacemos con los presidentes de bloques de la Legislatura. En estos encuentros no solo se brinda una explicación detallada, sino que también se escucha, tomando nota de dudas e inquietudes. Esta labor ya la hemos llevado adelante con profesionales de distintos rubros, entidades gremiales, cultos religiosos y organizaciones como la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina y la Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud”.

Nota y foto: ANSL.