El gobernador recordó que ninguna provincia permite circular en las condiciones que exigen los productores autoconvocados. “Las provincias limítrofes tienen protocolos más exigentes que los nuestros y desde esas mismas provincias los productores nos piden que hagamos lo que no hacen en sus provincias”, aclaró.

El gobernador Alberto Rodríguez Saá recordó que los protocolos de ingreso a la provincia se mantuvieron con mucho celo para evitar los contagios, pero lamentó que, a pesar de las flexibilizaciones concedidas a determinados sectores, “ahora un grupo de productores autoconvocados han cortado las rutas en diferentes límites de la provincia y eso provoca gran preocupación y problemas”.

“Estuvimos muchísimos días sin que hubiera transmisión comunitaria del virus, pero entró como ocurrió en todas las provincias argentinas; cuál es nuestra debilidad, formamos parte del corredor bioceánico y tenemos fronteras muy calientes porque tenemos vecinos de otras provincias que casi conviven con nosotros”, describió el mandatario durante una entrevista con el periodista Eduardo Laje de América 24.

Destacó que por todos los cuidados establecidos San Luis tuvo un gran resultado para evitar que el virus entrara por lo menos tardíamente, lo que permitió que no colapse el sistema sanitario, “por eso cuidamos tanto las fronteras”.

Los límites de San Luis no son distintos en los protocolos al de todas las provincias de Argentina, insistió Rodríguez Saá. “Hemos hecho muchas variantes con los camioneros, que era nuestra principal preocupación por el corredor bioceánico, porque somos la conexión necesaria entre Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile”, recordó.

Y agregó que prácticamente todo lo que llega a Mendoza y San Juan pasa por San Luis, lo mismo para lo que viene de esas provincias hacia el resto del país.

“Hemos tenido protocolos muy exigentes y que han ido modificándose a través del tiempo para beneficio de todos y que no se transmita el virus; sin embargo, con todos esos cuidados, el virus entró, porque siempre hay alguien que no cumple o hubo una entrada clandestina”, se lamentó y explicó que por ello se mantienen algunos protocolos con mucho celo para evitar los contagios.

El gobernador se refirió concretamente a los cortes de rutas: “Ahora un grupo de productores autoconvocados han cortado las rutas en diferentes límites de la provincia y eso provoca gran preocupación y problemas; hemos modificado más protocolos en las últimas horas tratando de acordar una solución, pero no nos plantean ningún tipo de diálogo ni solución, lo único que quieren es no sabemos a quién tenemos que darle entrada y circulación libre, lo cual no podemos hacer”.

El mandatario reconoció que es difícil circular hoy por la Argentina, pero aclaró que ello no significa que está prohibido hacerlo. “Esto hay que metérselo en la cabeza, hay total libertad de circulación; por San Luis circulan 100 mil camiones por mes sin ningún problema; también entra a la provincia todo aquel que cumpla los protocolos. Hay libertad absoluta”, concluyó.

