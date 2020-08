SUEÑOS CUMPLIDOS EN PLENA PANDEMIA

Alegría, sorpresa, agradecimiento o alivio, la entrega de viviendas encabezada por el gobernador Alberto Rodríguez Saá, mezcló varias emociones que tardarán en procesarse, pero ahora a la luz de la esperanza y bajo el techo propio.

“Esto significa muchísimo porque es nuestra propia casa después de tantos años de alquilar”, expresó tras el acto Carina con un sonrisa imborrable, acompañada por su familia.

“No lo podía creer cuando me llamaron ayer, fue un sueño en este tiempo que más lo necesitaba para mí y mis cuatro hijos porque estaba alquilando”, dijo Carina Escudero quien ya tenía sus cosas embaladas para mudarse pronto.

“He llorado desde ayer y todavía como que no caigo en la realidad, estoy agradecida al gobernador eternamente. Me da mucha emoción porque hoy en día tener una casa propia es muy difícil. Hoy mismo me mudo porque alquilamos, como podamos nos acomodamos”, contó Julia Mendoza.

Para Paola Correa la emoción fue doble ya que recibió la vivienda en el cumpleaños de su hija, Brisa. “Estábamos viviendo en la casa de mis padres y ya era compleja la convivencia, porque tengo hijas adolescentes y necesitaban su espacio. Estamos felices”, señaló.

Con estos 20 sueños cumplidos, hay un antes y un después, para las familias de la capital del mármol ónix en plena pandemia.

Nota, foto y video: ANSL.