MINISTERIO DE PRODUCCIÓN

Pequeños y medianos empresarios, que no tuvieron acceso a financiamiento, pudieron acceder al crédito que brinda Nación y que llega hasta 500.000 pesos.

“Hace aproximadamente un mes tuvimos una reunión con el secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y de los Emprendedores de Nación, Guillermo Merediz que, junto a su equipo, nos informó las líneas de crédito que lanzó el Gobierno nacional para las pequeñas y medianas empresas que no tuvieron acceso a financiamiento bancario y los requisitos que deberán cumplir para acceder al préstamo”, afirmó Paulino Gómez Miranda, jefe del Programa Industria, Agroindustria y Comercio.

Y agregó: “Desde el Gobierno de San Luis estamos arbitrando los medios necesarios que garanticen a esas empresas el acceso a los créditos Pymes Plus. A la fecha, 218 comercios ya cobraron el beneficios a través de diversos bancos”.

“Hay alrededor de 700 micro y pequeñas empresas que son potenciales beneficiarias. Seguimos en contacto con el resto que aún no accedió al crédito para comentarles los beneficios y seguir acompañándolos para, en el caso que estén interesados, puedan acceder al préstamo que en este contexto particular es de gran ayuda. Recordamos que la decisión final de aceptar o no el crédito recae en la pyme”, cerró Gómez Miranda.

“PyMEs Plus”

Tiene una tasa del 24% está destinada a más de 140.000 micro y pequeñas empresas en todo el país que no han tenido acceso a financiamiento, por un monto total de 38.000 millones de pesos. La línea apunta a la inclusión financiera, un eje fundamental de la agenda productiva del Ministerio.

Los montos máximos que se podrán pedir son de $250.000 para microempresas y de $500.000 para pequeñas empresas, de acuerdo a la clasificación de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y de los Emprendedores. Los créditos cuentan con un plazo mínimo de un año para su devolución y tres meses de periodo de gracia para el pago del capital e interés.

Las empresas deberán contar con el certificado Mi PyME. Para más información, podrán ingresar en: www.argentina.gob.ar/produccion/medidas-pymes-covid#22

Nota y foto: Ministerio de Producción.