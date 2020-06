COMITÉ DE CRISIS

Así lo informó el gobernador Alberto Rodríguez Saá junto al Comité de Crisis. Los encuentros tendrán días determinados y un estricto protocolo sanitario para evitar contagios de coronavirus.

El anuncio se dio a conocer este miércoles por la noche durante el informe que el gobernador Rodríguez Saá emite desde Terrazas del Portezuelo.

“Hicimos un gran esfuerzo y flexibilizamos los protocolos para que dos sectores de la población puedan recibir visitas y encontrarse con sus familiares”, destacó Alberto.

“Son poblaciones vulnerables y ambos protocolos son muy estrictos. En el caso de los internos en penitenciarías establecimos el cumplimiento de distintos requisitos y el respeto del distanciamiento social. Somos estrictos en este tema porque podemos poner en riesgo la salud de dos poblaciones muy sensibles al coronavirus”, señaló la jefa del Programa Relaciones Laborales, María Eugenia Cantaloube.

“La particularidad es que los familiares que vayan a visitar a sus familiares a los geriátricos tienen que planificar con los responsables del lugar el día y hora en que concurrirán. En los geriátricos, por ejemplo, no podrán compartir las comidas. Ni almuerzos ni cenas, tampoco el mate ni los cubiertos. Los encuentros no podrán superar los 45 minutos, ya que cuando se retire una visita, el tiempo para asear los espacios no será menor a los 15 minutos. Recién allí, otro abuelo podrá recibir a su visita. Es obligatorio el uso del tapaboca y permanecer a dos metros de distancia”, indicó Cantaloube.

Las visitas se realizarán de a una persona por vez.

“Trabajamos con estos protocolos para cuidar a los abuelos y personas privadas de libertad. En el caso de los internos en la Penitenciaría de la ciudad de San Luis, las visitas podrán concretarse de lunes a sábado de 9:00 a 12:00 y 14:00 a 17:00, y solo de a una persona por visita, desde el próximo lunes. Hay una particularidad y es que, los internos, responderán en las próximas horas una encuesta en la que revelarán qué personas quieren que los visiten. Esa gente será citada con tiempo y tendrán que concurrir con su DNI o CIPE. Sólo podrán asistir las personas que el interno inscriba en la encuesta”, explicó la funcionaria.

Pampa de las Salinas

El sistema de visitas para la cárcel de Pampa de las Salinas, tendrá una modalidad distinta y Cantaloube lo explicó durante el reporte.

“El Programa Derechos y Grantías se encarga de trasladar a las familias de los internos de ese complejo carcelario. Son personas muy humildes y es el Estado provincial el que costea el viaje. Por ello, se dispuso que las familias de internos que residen en Villa Mercedes viajen hasta Pampa de las Salinas los martes y sábados en los micros que la Provincia tiene para ese fin. El horario de la visita será de 10:00 a 15:00. Y, el viaje para las familias de San Luis capital y alrededores será los miércoles y domingos en el mismo horario”, manifestó.

“Las familias que vayan en autos particulares podrán acceder a los encuentros con los internos los jueves y viernes de 10:00 a 15:00. Acerca de esto los grupos familiares deben entender que los vehículos podrán ocuparse al 50 por ciento de su capacidad a raíz del distanciamiento social. Desde este jueves, comenzaremos a llamar a la gente para organizar los viajes”, agregó Cantaloube.

Alberto: “Son una población muy sensible”

El gobernador valoró el esfuerzo de los abuelos en los geriátricos y de los internos de los complejos carcelarios por esperar con paciencia este momento del reencuentro con sus familias a raíz del aislamiento que tuvieron que respetar. “Tanto los adultos mayores como los internos en las penitenciarías, sean condenados o procesados, son una población muy sensible”, afirmó.

Nota, fotos y video: ANSL.