CULTURA

Al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento, su única hija lo recordó con un amor entrañable.

La hija del poeta Antonio Esteban Agüero, María Teresa Agüero, que actualmente vive en la ciudad de San Juan y que continúa ejerciendo su profesión como médica patóloga, contó que la relación con su padre fue de mutua compañía. “Era un padre muy compañero conmigo, cuando vivíamos en Merlo temporariamente, siempre le gustaba llevarme a conocer lugares en el campo. Le gustaba compartir conmigo muchas de esas cosas, siempre supo que yo iba a ser doctora y estaba orgulloso de eso. Yo no heredé su inclinación por las letras”, recordó con cariño.

Teresita, como la llaman en su entorno familiar, recordó que, en los momentos de inspiración, su padre solía recitar los fragmentos de los poemas que estaba escribiendo. “Falleció cuando yo tenía 17 años, de niña no entendía muchas cosas. Hoy escucho su voz y las poesías y me acuerdo de haberlo escuchado siempre en mi casa de chica, recitando pequeños fragmentos y es increíble que sea mi papá. Hoy lo leo y no puedo creer que él lo escribió y todo lo que aprendió. Él sabía tantas cosas, en esa época que era tan difícil acceder a una biblioteca. Siempre me han contado que desde niño fue un lector insaciable. Tenía una biblioteca increíble y fue una persona fuera de lo común”, dijo orgullosa.

El legado que el poeta dejó es enorme y toda su obra está relacionada con San Luis, que fue su lugar. “Yo no lo olvido, vivo en San Juan, pero mi corazón está siempre en San Luis. Estoy muy agradecida. Su legado sigue vivo y hoy más que nunca”, remarcó Teresita, la hija del “capitán de pájaros”.

Nota: Prensa Programa Cultura.

Foto: Gentileza Teresita Agüero.