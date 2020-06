DEPORTE FEDERADO

Este viernes, la directora provincial de Constitución y Fiscalización de Personas Jurídicas, Paula Vergés, brindó una charla virtual que reunió a más de 150 entidades deportivas de todo el territorio provincial. El encuentro fue organizado en conjunto por el Programa Deportes y el Ministerio de Justicia, Seguridad, Gobierno y Culto.

A partir de un relevamiento realizado por el Programa Deportes, se observó que el 80 % de las instituciones deportivas se encuentran irregulares, por lo que se dispuso llevar adelante una serie de capacitaciones a fin de regularizarlas. “Es muy importante para nosotros que nuestras instituciones estén legalmente constituidas. Para eso hemos decidido formar a los dirigentes en torno a la realización de trámites que pueden ejecutarse de manera virtual y obtener así la regularidad en Personería Jurídica”, expresó el jefe del Subprograma Deporte Federado, Martín Arnó.

Paula Vergés, por su parte, manifestó que cumplir con las reglamentaciones es trascendental para el crecimiento, desarrollo y perfeccionamiento de las prácticas deportivas que se llevan a cabo en la provincia de San Luis. Y agregó: “Resulta fundamental para la Dirección Provincial de Constitución y Fiscalización dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad, Gobierno y Culto, que las autoridades de las diferentes asociaciones y federaciones deportivas cumplan adecuadamente con la normativa vigente a los efectos de lograr la regularidad de las mismas”.

En la charla participaron clubes, asociaciones y federaciones de Merlo, San Martín, Justo Daract, Quines, San Luis, Villa Mercedes, San Francisco y Los Molles que no dudaron en consultar todo lo referido a asambleas, balances, estatutos y reglamentaciones que deben realizarse y que ellos desconocían o no habían podido realizar hasta el momento.

“La capacitación fue excelente. Muy útil y productiva para nosotros. Le agradezco profundamente a la doctora Paula Vergés y a todo el Programa Deportes por interesarse en solucionar una problemática que tienen todos los clubes de San Luis”, manifestó el tesorero del Club Atlético Juventud Unida Universitario, Enzo Belzunce.

“Hace mucho tiempo que no participaba de una capacitación tan esencial y productiva, fundamentalmente porque ataca la realidad de clubes, asociaciones y federaciones, que no tenemos la posibilidad de formarnos por quién representa un área tan importante como la de Personas Jurídicas. Por tal motivo, agradezco el apoyo de un Programa Deportes ocupado en contemplar estas necesidades, ya que me parece un acierto espectacular”, dijo el presidente de la Federación Sanluiseña de Cestoball, Jorge Mercau.

Nota y fotos: Prensa Programa Deportes.