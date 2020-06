SANTIAGO DE CHILE

El Consejo General de los Juegos Binacionales “Cristo Redentor” comunicó a las provincias argentinas y a las regiones chilenas participantes que la edición 2020 no se realizará a causa de la situación sanitaria en Chile. San Luis ya había comenzado su preparación y continuará a lo largo del año.

Por primera vez desde 1998, los Juegos Binacionales no se realizarán. La situación sanitaria en Santiago de Chile, sede para este 2020, es grave y las autoridades del Consejo General del certamen decidieron suspender la edición que iba a tener lugar en octubre por “la dificultad para realizar procesos selectivos y preparación para las competencias”, según señala el comunicado emitido.

Sin embargo, la jefa del Programa Deportes, Cintia Ramírez, indicó que el proceso de selección y preparación continuará durante todo el año: “El proyecto de Binacionales en San Luis es a largo plazo. No tenemos la mirada puesta en la edición actual, si no en la siguiente, cuando la provincia sea sede nuevamente en 2022. En ese sentido no vamos a dejar de trabajar. Vamos a seguir conteniendo a los chicos”.

Este año, y tras las conquistas históricas del 2019, las selecciones provinciales comenzaron el proceso en febrero. Pese al aislamiento obligatorio a causa de la situación sanitaria provocada por el COVID-19, los entrenamientos continuaron de manera individual y bajo supervisión de los profesores del Programa Deportes.

