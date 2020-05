OTRO LOGRO DE LA EDUCACIÓN PUNTANA

Las egresadas son de los profesorados de Educación Secundaria en Ciencia Política; Historia; Geografía; Lengua y Literatura, y Educación Primaria.

En medio de un contexto atípico, debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia del COVID-19, seis estudiantes del Instituto de Formación Docente Continua (IFDC) San Luis superaron distintos obstáculos y lograron recibirse en sus respectivas carreras.

Jéssica Domínguez (Profesorado de Educación Secundaria en Ciencia Política), Tatiana Fernández (Profesorado de Educación Primaria), Marisa Arce (Profesorado de Educación Secundaria en Historia), Virginia Mattio (Profesorado de Educación Secundaria en Geografía), Analía Rodríguez (Profesorado de Educación Primaria) y Graciela Brites (Profesorado de Educación Secundaria en Lengua y Literatura) rindieron de forma virtual y alcanzaron el título tan anhelado.

En medio de este contexto, el Gobierno de San Luis puso a disposición del sistema educativo provincial diversas herramientas -como la infraestructura en cuanto a la conectividad- para garantizar la educación y permitir que estudiantes de diferentes edades puedan lograr sus objetivos.

Al respecto, Jéssica Domínguez contó: “Sin dudas esto es un gran logro. Dejé y volví varias veces por distintos motivos y siempre el instituto abrió sus puertas. Es un gran equipo de profesionales, tanto docentes, directivos y todo el personal. No tengo más que agradecimientos por el acompañamiento y el apoyo. Estoy muy feliz y agradecida. La docencia es justamente eso, acompañar al alumno, incentivar el aprendizaje, el esfuerzo; y ellos no sólo enseñan sino que además lo llevan a la práctica”.

Asimismo, Tatiana Fernández, comentó: “Soy de Unión, departamento Dupuy, y este hecho tan importante para mí es una realización personal y profesional. Vengo de una familia de trabajadores que han hecho hasta lo imposible para pagar alquiler, impuestos y todo lo que conlleva estudiar una carrera universitaria. La experiencia de recibirme de esta forma fue muy satisfactoria. Tanto docentes como la comunidad del IFDC San Luis estuvieron en todo momento y predispuestos para completar el examen. Me siento muy feliz”.

Otra de las egresadas, Marisa Arce, explicó: “Fueron muchos sentimientos encontrados, en ese momento no estaba con mis compañeros y tampoco frente a los profesores. De todas maneras, siempre conté con el apoyo de mis seres queridos de manera virtual. Estoy muy feliz por este logro y por todo lo que significó. Y ahora esperando para poder empezar a trabajar de esto que es lo que me gusta, lo que me apasiona. Estoy muy agradecida con el IFDC”.

Por su parte, Virginia Mattio afirmó: “Estoy muy contenta y agradecida, por esta situación de pandemia pensé que no iba a poder rendir. Sin embargo, surgió la posibilidad de la modalidad virtual que para mí fue totalmente nuevo. Me costó un poco ponerme al tanto, pero tuve profesores que me explicaron cómo realizar las videollamadas y me ayudaron muchísimo para poder rendir la última materia”.

Analía Rodríguez, sostuvo: “Es un logro enorme. Tuve encuentros y desencuentros con la carrera por distintas circunstancias pero nunca abandoné. Agradezco a las profesoras del box de práctica del IFDC que me dieron un empujón para seguir adelante. En ese sentido quiero transmitir que hay que persistir, no hay que abandonar y cumplir los sueños. Luego de rendir me avisaron que aprobé y sentí una alegría inmensa. Hay que estar abiertos a todo lo nuevo y siempre conocer nuevas herramientas que nos permitan seguir progresando ante una situación como la que estamos viviendo”.

En tanto, Graciela Brites, expresó: “Para cualquier persona recibirse es un hito en la vida. Esta es mi segunda carrera y mi idea era aprender más sobre literatura, pero luego descubrí que me gustaba todo. Siempre conté con el apoyo de mis seres queridos y profesores que me estimularon. Nunca hice nada de manera virtual, ni siquiera un curso. Fue algo totalmente nuevo y distinto, una experiencia de mucho aprendizaje”.

Por último, la docente del IFDC-San Luis, Rosa Abraham, indicó: “Es muy importante esta política de estado implementada por el Gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Educación, ya que se determinó que las actividades siguieran. En ese sentido, el Programa Educación Superior dio continuidad a las trayectorias estudiantiles de nuestros alumnos y alumnas que se están formando en el nivel superior, y eso implica no sólo asegurarles las clases sino también el derecho a acceder a un examen. Destaco el compromiso de la Provincia con nuestros estudiantes”.

Nota: Prensa Ministerio de Educación.

Fotos: Gentileza.