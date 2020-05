VILLA MERCEDES

Este martes, y en el marco de la pandemia del coronavirus, la centenaria institución recurre a las herramientas virtuales para rememorar su historia, su trayectoria y enaltecer el acervo de la educación pública y gratuita.

Con un audiovisual desarrollado por la docente de la asignatura multimedia, Ileana Fernández, la casa de estudios emplazada en el corazón del microcentro de Villa Mercedes rememora sus diversos hitos, desde su creación hasta la actualidad, destacando a personalidades que se formaron en sus aulas, como la célebre educadora Nicolasa Berrondo de Quiroga.

En los últimos dos años, la comunidad de esta escuela proyectaba diversas actividades para tal conmemoración, sin embargo la pandemia cambió no solo sus planes, sino los de el mundo entero. Pero tanto docentes, como el cuerpo directivo, alumnos con sus familias y muchos de quienes pasaron por sus aulas, no han visto mermadas sus ansias de honrar a la institución, por lo que este 5 de mayo, al margen de las limitaciones para realizar ceremonias institucionales, rememoran de igual modo la trayectoria educativa de una de las escuelas más antiguas de la provincia de San Luis, tema que se destaca no solo en el audiovisual que se comparte junto a este artículo, sino también durante las clases virtuales con las que, al igual que todas las casas de estudio, se continúa con la labor de impartir enseñanza a los niños y jóvenes de Villa Mercedes.

Creada el 5 de mayo de 1895, la Escuela N°31 “Mariano Moreno” tuvo su primera locación en Pedernera y España, frente a la parroquia Nuestra Señora de la Merced. Otras locaciones acogieron a la entidad, que finalmente se asentó en su propio edificio, en la céntrica esquina de Buenos Aires y Lavalle.

Nota: ANSL.

Foto: Chiche Herrera.

Video: Escuela N° 31 “Mariano Moreno”.