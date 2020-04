LOGRO DE LA EDUCACIÓN PUNTANA

Son dos estudiantes del IFDC San Luis. Se trata de Andrea Belén Vargas, quien se recibió de profesora de Inglés, y Alicia Vázquez, egresada del profesorado de Educación Secundaria en Lengua y Literatura. Ambas rindieron este miércoles desde sus hogares.

El miércoles 15 de abril de 2020 quedará grabado en la memoria de Andrea Belén Vargas y Alicia Vázquez, alumnas del Instituto de Formación Docente Continua (IFDC) San Luis, dependiente del Ministerio de Educación, quienes rindieron los últimos exámenes online y se recibieron en sus respectivas carreras: Profesorado de Inglés y Profesorado de Educación Secundaria en Lengua y Literatura.

El hecho se dio en un contexto atípico debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus, para lo cual el Gobierno de San Luis puso a disposición del sistema educativo provincial distintas herramientas para garantizar la educación, y permitir que estudiantes de diferentes edades puedan cumplir sus objetivos, tal como fue este importante logro para las alumnas del IFDC.

Andrea Belén Vargas (profesora de Inglés) rindió por la mañana y se convirtió en la primera alumna de la institución en alcanzar este logro mediante la modalidad virtual. Alicia Vázquez (profesora de Lengua y Literatura) hizo lo propio por la tarde y fue la segunda estudiante que se recibió mediante esta metodología.

Ambas, desde sus hogares y rodeadas de sus afectos más cercanos, celebraron el acontecimiento y sumaron una inolvidable experiencia a sus vidas, en medio de este particular contexto a nivel mundial.

Andrea comentó que la fecha para rendir su última materia estaba prevista para el 16 de marzo, pero ante la suspensión de las actividades en las instituciones educativas no pudo rendir ese día. Luego, se decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio y eso pospuso más la fecha de su examen.

“Sentí cierta desilusión porque me había preparado para rendir ese día, luego entredí que era algo minúsculo con respecto a lo que se estaba viviendo a nivel mundial. Pasé del enojo a la aceptación y luego a la resignación”, expresó la joven de 29 años, quien comentó que en 2019 realizó sus prácticas docentes con mucho esfuerzo. “Sin la ayuda de las profes no hubiera sido posible”, expresó.

La estudiante también contó cómo se enteró que había alcanzado el ansiado objetivo de recibirse: “Luego de concluir el examen volví a llamar a los profesores por videoconferencia y me dieron la sorpresa con un cartel felicitándome. Me puse a llorar con mi madre y nos emocionamos muchísimo. Mi familia me sorprendió con un marco, con papel picado y un hermoso festejo. Estoy muy agradecida con mi familia y con toda la gente que me alentó”.

Por su parte, Alicia dijo: “Hace seis años que venía estudiando para profesora y la verdad que fue un recorrido bastante complejo pero muy significativo. Siempre conté con el apoyo de docentes y compañeras. Si hay algo que puedo decir es que está bueno aprovechar los tiempos, que nunca es tarde para estudiar”.

“Lo importante son las ganas de progresar. Yo con 46 años me recibí en este contexto de encierro, lo aproveché para estudiar y prepararme. Este examen me llevó mucho tiempo de estudio pero sobre todo mucho compromiso. Les aconsejo a los chicos, a los adultos, que aprovechen para aprender algo. Es posible aún en una situación de pandemia como la que vivimos. Es posible cuando uno quiere”, sostuvo.

Finalmente, expresó: “Me siento feliz, en paz, todavía no reacciono. Hay que crear un mundo donde uno pueda aprender para enseñar y volver a aprender cada día algo nuevo”.

En tanto, desde el IFDC San Luis afirmaron: “Son muchos los cambios y adaptaciones que tanto docentes como alumnos han experimentado en estos últimos días y todos ellos han sido una muestra del alto nivel de compromiso y responsabilidad ante la tarea y de las competencias y capacidades académicas y profesionales de nuestra comunidad educativa”, afirmaron desde la institución.

Por último, agregaron: “Una vez más nos sumamos al desafío que hoy todo el sistema educativo público de la Provincia asume para sostener y acompañar a los estudiantes, y garantizar así su derecho a aprender. San Luis es una provincia emprendedora que apuesta a la educación pública y de calidad. Eso hace posible que aún en un momento crítico el sistema de educación siga funcionando y no deje nunca de enseñar”.

Nota: Prensa Ministerio de Educación.

Fotos: Gentileza.