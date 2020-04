PANDEMIA

“Este martes, todos los gobernadores mantuvimos una teleconferencia con el presidente Alberto Fernández, ya que comenzaremos a definir las acciones que tomaremos a partir del domingo, cuando termine la segunda etapa de esta cuarentena, buscando la manera de flexibilizar algunos resortes de la economía”, informó el primer mandatario provincial, Alberto Rodríguez Saá.

Sobre el encuentro virtual, el jefe de Estado comentó que “se habló acerca de cómo desciende en Argentina la curva de contagio que en el mundo asciende con progresión geométrica, y que en San Luis es notorio el modo en que ha descendido, lo que nos permite afirmar que las medidas adoptadas en el país han dado el resultado que se buscaba. Repito lo que comentó el gobernador de Córdoba: no hemos ganado el partido, pero sí estamos logrando resultados, enfocados en aplanar la curva de casos, lo que permite que los sistemas de salud puedan responder frente a esta pandemia”.

Un punto de coincidencia unánime que se dio en la interacción de estadistas, “es que los chicos continúen en sus casas, al igual que quienes integren los grupos de riesgo, a quienes debemos cuidar aún más que hasta ahora”, dijo el mandatario.

Para definir las medidas que se tomarán en San Luis, el gobernador puntano mantendrá este miércoles a las 16:00 “una reunión en teleconferencia con todos los intendentes de la provincia, para evaluar qué resultados tenemos hasta el domingo y qué medidas tomar en las localidades donde se hayan registrado casos positivos de coronavirus y dónde no. Podría ser flexibilizar las medidas, donde no hayan sido diagnosticados casos, para hacer una vida comunitaria cercana a lo normal, pero con mucho cuidado, mientras que también se pensará cómo proceder en aquellas poblaciones que prefieran mantener el aislamiento. Además debemos prever la situación de las cosechas, ya que comienza la temporada de la soja, entre otras, y debemos resolver la situación de la maquinaria que viene de afuera de la provincia y de quienes las operan. Reflexionaremos con los intendentes para que me ayuden a establecer las medidas a llevar a cabo, lo que debe hacerse con mucha sabiduría y prudencia”.

Por último, Rodríguez Saá reflexionó: “Cuando el presidente preguntó sobre nuestra postura, cité el caso del gobernador de Mendoza en 1886, que al enterarse de la epidemia de cólera en Rosario y en los barrios de Buenos Aires, tomó medidas muy drásticas, ya que tuvo como recuerdo la primera epidemia de esa enfermedad, ocurrida entre 1862 y 1865, que en San Luis cobró la vida de 152 personas. Entonces también se habían adoptado decisiones extremas ya que no se permitió que el ferrocarril, que recién se inauguraba y cuyo paso era una fiesta para todos, no se detuviera en toda la provincia, que no bajaran ni subieran pasajeros, al igual que con la carga. Le comenté al presidente que los gobernadores de San Luis tenemos ese karma, de cuidar a la provincia con mucho celo, por lo que priorizamos siempre la salud”.