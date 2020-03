FÚTBOL FEMENINO

El Programa Deportes emitió un comunicado señalando que los partidos para este jueves y la última jornada del sábado se disputarán sin público dentro de las medidas preventivas que se toman por el coronavirus (COVID-19).

Los partidos programados para este jueves son Perú vs. Paraguay, a las 19:00, y Brasil vs. Uruguay a partir de las 21:15. Ambos cotejos se jugarán a puertas cerradas en el Estadio Provincial “Juan Gilberto Funes” de la ciudad de La Punta. Lo mismo ocurrirá con los cotejos previstos para este sábado: Uruguay vs. Perú, a las 19:00, y Brasil vs. Chile a las 21:15.

Nota: ANSL.

Foto: Prensa Programa Deportes.