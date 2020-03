NUEVA GALIA

El organizador del 14° Festival del Caldén trazó un balance tras el cierre de la fiesta gaucha que convocó a miles de sanluiseños y turistas. El vicegobernador, Eduardo Mones Ruiz, se mostró feliz por el éxito alcanzado a lo largo de los tres días de jineteadas y shows artísticos.

Cuando aún retumbaban los aplausos del público y todavía se escuchaban los últimos acordes sobre el escenario mayor del estadio “Julio Freixes”, al 14° Festival del Caldén le llegó el momento del balance tras tres noches de jineteadas, tropillas entabladas, artistas de distintos géneros y más de 70.000 espectadores disfrutando en sus tribunas. Para analizar lo ocurrido, el vicegobernador de San Luis, Eduardo Mones Ruiz, y el director de la comisión organizadora del encuentro, Sergio Freixes, reflexionaron y evaluaron lo realizado en torno a la gran fiesta de la doma y la música.

“En primer lugar, agradecer a todos los que me ayudan. A todos. No me quiero olvidar de nadie, a la gente que maneja la jineteada, la que lleva a las tropillas entabladas, los relatores, payadores, prensa, estamos todos trabajando para hacer un gran festival. A bomberos, seguridad, salud. Demostramos que en San Luis se pueden hacer grandes festivales. Esto es bien nuestro, es de San Luis y recibimos a gente de todo el país. Es un orgullo estar aquí y ser parte de esto”, destacó Sergio Freixes.

“El balance de este festival es muy positivo. Fue impresionante la cantidad de gente que tuvimos, incluso en este último día. Estoy muy contento, feliz de vivir en San Luis, de vivir en Nueva Galia. Contento porque estamos haciendo algo muy lindo, defendiendo a nuestras raíces y mostrándole al país lo que podemos hacer en San Luis. Esto es un orgullo muy grande”, remarcó.

“Para la próxima edición vamos a agregar algo nuevo, siempre tenemos cosas que mejorar y vamos a empezar a pensar en la infraestructura, para darle todas las comodidades a la gente que nos visite. Vamos a evaluar todo lo que hicimos en esta edición para mejorar de cara al año que viene. Esta es una fiesta de toda la familia. Yo veía disfrutar a los jóvenes, pero también a sus padres no solo de los shows artísticos, también a la jineteada. Además, ese es un deporte de riesgo, pero todos los jinetes terminaron muy bien, ninguno se lastimó. Quedaron muy felices y eso me llena de alegría. Le mostramos al país lo que somos capaces de hacer los puntanos”, añadió el dirigente del departamento Dupuy.

Mones Ruiz: “Es uno de los festivales más importantes de la región”

El vicegobernador Eduardo Mones Ruiz elogió la labor de los organizadores y remarcó que la provincia está a la altura de los grandes acontecimientos.

“Es una fiesta de San Luis, es una fiesta de toda la provincia que, indudablemente, se ha convertido en uno de los festivales más importantes de la región. Estamos muy contentos con todo lo que hizo Sergio Freixes y su equipo. Realmente se merecen este éxito”, manifestó el vice Mones Ruiz.

“La seguridad ha sido muy buena, también el servicio de salud. Todo estuvo previsto de acuerdo a la importancia de esta fiesta. Por aquí pasaron unas setenta mil personas lo que demuestra que San Luis está a la altura de los grandes acontecimientos. Tenemos muy buenos policías, un gran servicio de salud, un organizador que hizo un trabajo formidable, espectacular y por eso estamos muy contentos”, subrayó el vicegobernador.

LOS GANADORES DE LA JINETEADA

Rueda Petisos Chicos

Posición Jinete Localidad

1°) Jaime Araujo Benito Juárez

2°) Jorge Pino 30 de Agosto

3°) Bautista Guichón Villa Mercedes

Rueda Petisos Grandes

Posición Jinete Localidad

1°) Dante Bonetto Martín de Loyola

2°) Franco Castillo Neuquén

3°) José Luján Villa Mercedes

Categoría Crinas

Posición Jinete Localidad

1°) Walter González Madariaga

2°) Javier Díaz Chascomús

3°) Sebastián Rego Blaquier

Categoría Grupa

Posición Jinete Localidad

1°) Nano Sperger Chascomús

2°) Pablo Novelli Capilla del Monte

3°) Arón Tort Ayacucho

Categoría Bastos

Posición Jinete Localidad

1°) Ramón Córdoba Arroyo Leyes

2°) Salvador Fassi La Cumbre

3°) José Ostheguy Magdalena

Nota y fotos: ANSL.