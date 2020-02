LA USINA CULTURAL DE MERLO

El centro cultural sigue apostando fuerte a la capacitación cultural y a la inclusión. Este año la Casa sumará nuevos talleres, que permitirán a los vecinos y beneficiarios del plan solidario capacitarse en distintas facetas que sean de su interés.

Bajo estos lineamientos se introducirán tres nuevas capacitaciones:

Taller de periodismo audiovisual independiente

A cargo de Luciano Mezher, todos los martes a las 19:00, comenzando el 3 de marzo, los inscriptos podrán acceder a una nueva propuesta cultural que tiene como objetivo brindar las herramientas básicas para elaborar un informe periodístico audiovisual. Se busca que el asistente aprenda los ritmos de trabajo y cómo generar un medio independiente de opinión.

“La expectativa del curso es dar a conocer temáticas y problemáticas de la Villa de Merlo y formar un equipo que busque la veracidad de los hechos y saber cuál es la opinión pública”, indicó Mezher.

La duración será de tres meses, de marzo a junio. Las inscripciones están abiertas con cupos limitados. Para más información e inscripciones se puede enviar un correo electrónico a luciano@visiondelcine.com.ar.

Taller de escritura

Con encuentros semanales de dos horas de duración, donde la producción literaria será el eje. La dinámica se caracterizará por escritura en clase, análisis de lo ya escrito desde el hogar, lectura y observación de la producción de diversos autores y se profundizará en el conocimiento de corrientes literarias del país y el mundo. Tiene como objetivo aumentar la calidad literaria de los escritores participantes, ya sean iniciados o principiantes, logrando al finalizar el año producir textos que serán representados y publicados.

El taller lo dictará Silvia Alvarez, poeta, escritora e investigadora de amplia trayectoria, con más de cincuenta libros publicados en editoriales argentinas, de España, Bolivia, Ecuador y otros países de Latinoamérica.

Para consultas e inscripciones contactarse al siguiente mail: silviaalvarezduca@gmail.com.

Seminario de pintura y dibujo artístico

Método para ver mejor, ciclo lógico progresivo es un curso de artes visuales que dictará el reconocido artista Luis Villarruel. Abordará temáticas relacionadas al arte, tales como los estadios de aprendizaje en el proceso creativo (escucha, pensamiento, observación, contemplación), evaluando las características individuales de los asistentes (experiencia, conocimiento, memoria, pensamiento) para lograr desarrollar y pulir los atributos de los artistas de manera colectiva. La dinámica de las clases se centrarán en ejes como las fases de construcción, forma, sustancia, esencia y los estados que recorre esa construcción (número, orden, ritmo, armonía y belleza).

Luis manifestó que “quien ingrese por la puerta (del seminario) verá que aquí no impera el afán por el dinero, por el contrario, es habitual aquí compartir los frutos de la propia inspiración, liberados de aquellos fines que exigen la competencia. Todos compartimos con el fin de superarse sobre sí mismo”. Asimismo, indicó que si bien todo el seminario se encuentra apuntalado en teorías del arte, prefiere actuar para que se observen los resultados, promoviendo el dicho latino acuñado por Cantón el viejo: “res non verba (hechos, no palabras)”.

Luis Villarruel es pintor, dibujante, ilustrador, retratista, decorador, vitralista, diseñador gráfico y docente, con más de sesenta muestras en salas de Capital Federal y gran Buenos Aires, además participando en innumerables coloquios sobre artes y foros.

Los cursos y talleres organizados por la Casa del Poeta a través de la Secretaría General de la Gobernación y el Programa Cultura, permiten acercar herramientas y conocimientos inherentes a la labor artística de los artífices de la cultura. Se brindarán de manera gratuita, garantizando así el acceso, que de otra forma sería inviable para quienes desean capacitarse y no cuentan con los medios necesarios para lograrlo.

Nota y fotos: Prensa Casa del Poeta.