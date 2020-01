El “Boxeo de la Puntanidad” comienza el año en el Parque de Las Naciones.

DEPORTES

Este viernes 17 de enero volverá el boxeo en una velada que se desarrollará en el Parque de Las Naciones y contará con siete combates. Será al aire libre y con entrada gratuita.

La velada será organizada por la Federación de Boxeo de San Luis en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente y Parques y el Programa Deportes.

A partir de las 19:00 comenzarán los pesajes, y el ring se habilitará para recibir las primeras exhibiciones y guanteos en los que niños y niñas, a partir de los 5 años, mostrarán sus movimientos. Seguidamente, a las 21:00, será el turno de los combates amateurs que durarán tres rounds cada uno, en los cuales los jóvenes boxeadores dejarán en claro que quieren ser el futuro del boxeo puntano. En simultáneo, habrá food trucks para que el público tenga una opción gastronómica mientras disfruta de las peleas.

“Desde la Secretaría de Medio Ambiente y Parques, estamos pensando día a día nuevas actividades para seguir disfrutando de las vacaciones en verano, y esto se logra gracias al trabajo en conjunto con distintos ministerios. En esta oportunidad, todo el equipo, desde personal de mantenimiento, seguridad y eventos en los parques, está abocado a lo que será el gran evento de boxeo”, dijo Marcela Gualdoni, jefa de Subprograma de Desarrollo, Recupero y Mantenimiento de Espacios Verdes Provinciales.

Las citas ya están pactadas y solo resta que los púgiles suban al ring para llevar adelante la primera velada del año.

Cronograma de peleas

Lucia Pérez (SL) vs. Paola Jofré (SL) – Categoría 59 kilos.

Josefina Gatica (SL) vs. Belén Tovares (SL) – Categoría 60 kilos.

Yoselim Poma (SL) vs. Tamara Gatica (SL) – Categoría 64 kilos.

Alan Britos (VM) vs. Joaquín Ibarra (VM) – Categoría 64 kilos.

Mario López (VM) vs. Brian Escudero (SL) – Categoría 74 kilos.

Gastón Velázquez (VM) vs. Sebastián Meloni (SL) – Categoría 75 kilos.

Cesar Benites (SL) vs. Alejandro Fiocchi (SL) – Categoría 80 kilos.

En 2020, el “Boxeo de la Puntanidad” continuará y recorrerá distintas partes de la provincia, llevando a la comunidad boxística distintos combates amateurs y profesionales.

