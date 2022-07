“Atentamente Doctora”: entre el deber y la pasión.

OBRA DE TEATRO PREMIADA

Inspirada en la vida de la intelectual, escritora e investigadora pionera, Berta Vidal de Battini, la pieza teatral plantea un dilema atrapante que fue celebrado por el público puntano, durante el estreno de este domingo en el Centro Cultural Puente Blanco. Se trata de una coproducción entre la Secretaría de Cultura y “La Tía Tota” que además se presentará en estas vacaciones de invierno.

“Atentamente Doctora” cuenta con la dramaturgia y dirección de Mariela Domínguez, más las participaciones actorales de Adriana Durigutti y Hernán Duarte.

“Me tocó ser la contracara de Berta, es decir representando al sistema burocrático que le hace difícil a las personas seguir con sus pasiones. Mi personaje le dice que se jubile y le tiene que hacer el trámite, que se convierte en algo tedioso, hasta que toma conciencia de la personalidad de esta puntana con la que se encuentra”, detalló Duarte.

La pieza teatral fue seleccionada en la convocatoria “Dramaturgia Puntana”. Tuvo un preestreno este sábado, mientras que al día siguiente a las 21:00, en el Centro Cultural Puente Blanco, se realizó la presentación especial que fue elogiada y celebrada por los espectadores.

“Nos sentimos muy cómodos durante las puestas en escena. También nos sentimos muy acompañados por el público y los amigos que nos bancan en el camino del arte. El estreno de ayer fue muy especial porque se realizó durante el aniversario de su nacimiento y en la sala que lleva su nombre. Fue muy emocionante. Con esta obra queremos resaltar que las mujeres también fueron parte importante de nuestra historia”, señaló el actor de 39 años que además ha incursionado en el cine.

“Nací en Santa Fe, en un pueblito que se llama La Chispa, cerca de Venado Tuerto y me vine a vivir con mi familia a San Luis a los 9 años. Me acerqué al teatro de grande, hace diez años que estoy haciendo esto, y me enamoré profundamente porque me moviliza un montón. Me formé en ´La Tía Tota´, así que me sentí sumamente honrado por esta convocatoria”, compartió Duarte.

La segunda presentación de “Atentamente Doctora” será el 16 de julio, a las 21:00 en la sala Berta Vidal de Battini, del Centro Cultural Puente Blanco.

Las entradas ya se encuentran a la venta y se podrán adquirir de forma anticipada a un valor de $500, en el Archivo Histórico Provincial, en 9 de Julio y San Martín, frente a la plaza Independencia, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 y los sábados de 9:00 a 14:00. También se podrán comprar en la boletería del Centro Cultural Puente Blanco, el día de la función a $800.

“Atentamente Doctora”

Plantea un encuentro ficcional entre Berta Vidal y Juan, un profesor de la Universidad de Buenos Aires, que la dejó cesante al informarle que debía retirarse de su profesión. Este encuentro hipotético permite conocer la vida, el trabajo y la poesía de una mujer pionera para su época, que recorrió todos los rincones de la Argentina, incluidas las Islas Malvinas. Recopila no sólo las historias y leyendas que se transmitían oralmente, sino la forma lingüística que adquiría cada región, con el objeto de mantener la memoria.

Nota y fotos: Prensa Secretaría de Cultura.