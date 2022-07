Humor, acrobacias, tela, equilibrio, malabares y música en vivo en el Parque Recreativo

VACACIONES DE INVIERNO

En la Villa de Merlo, el circo Von Pérez, recibe en estas vacaciones a grandes y chicos para que disfruten de la magia circense y un grupo de artistas de teatro que combinan tradición con modernidad.









El Circo de la Familia Von Pérez, se presenta todos los días desde las 16:00 en el Parque recreativo con entrada “a la gorra”. Y de jueves a domingo, se realizan dos funciones a las 16:00 y 17:00 respectivamente.

Para esta temporada, estrenan la nueva y colorida carpa que cuenta con gradas para 300 personas, sonido y demás elementos técnicos, que hacen del espacio un lugar único para el público.

Este año Merlo vive la particularidad de ser sede del “Primer Festival de Circo y Teatro” que contará con artistas de San Luis, Mendoza, Córdoba y Buenos Aires. Participarán amigos de la comunidad cirquera, teatrera y de las artes escénicas en general.

Una familia que respira alegría

La familia Von Pérez está conformada por la cantante, compositora, guitarrista y payasa, Rosana Goudard, quien interpreta a la tía Rosita; el acordeonista, payaso y compositor Julián Herrera, como Frederik Von Pérez es Diabolista; el acróbata, actor y equilibrista Esteban Trindade (Vono Von Pérez y Dimitri Von Pérez); el actor Jerónimo Búffalo que hace del asistente Gregorio Von Pérez, actor; la acróbata, telista y trapecista Celina Bragagnolo en su rol de Celinda Von Pérez; el bajista y compositor Juan Cruz Marciani (de Encías Sangrantes) como Abuelo de la Familia y el baterista Federico Martino bajo el nombre de Chasky Von Pérez.

El show montado bajo una emblemática carpa, se trata básicamente de “una familia circense llena de inconvenientes”: el abuelo que no puede llegar hasta su puesto en el escenario, los acróbatas que se pelean entre ellos, el asistente no es del todo eficiente, etc. Sin embargo, felices de estar en el circo, felices de poder trasmitirle a la gente la magia del circo.









Nota y fotos: Prensa Secretaría de Turismo.

Videos: ANSL.