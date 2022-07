AUTOCONSUMO

El Ministerio de Producción te brinda algunos cuidados y tareas a tener en cuenta para mantener tu espacio en esta época.

Con la llegada del invierno y las bajas temperaturas es importante preservar los lugares destinados a la huerta y sus cultivos. Pablo Pensotti, jefe de Subprograma Autoconsumo Frutihortícola, Concientización y Capacitación, de la cartera productiva nos deja algunas recomendaciones.

Es el momento ideal para abonar el suelo incorporando guano seco, compost, humus y materia orgánica seca (pasto, hojas, virutas, etc.) esto va a permitir que se alimente no sólo el suelo sino los microorganismos. Por su parte, el riego se debe realizar en horas del mediodía y controlar no excederse con el agua para evitar el congelamiento y la propagación de hongos, que pueden afectar las raíces y muerte de los cultivares.

La cobertura vegetal regula la temperatura, protege de las heladas, evita la erosión por el sol, el viento y la lluvia. Este tipo de cubierta mantiene la humedad lo que va a permitir que hagamos un uso racional del agua y se ralentice el crecimiento de vegetación espontánea (yuyo o mal llamada malas hierbas).

Otro tipo de protección de heladas son los micro túneles que aumentan la temperatura tipo invernadero para un mejor crecimiento de los cultivos y que se pueden aprovechar para adelantar la producción de plantines destinados a la temporada primavera-verano como tomates, pimientos, berenjenas y otros.

De esta manera seguimos aplicando el uso racional de los recursos que nos brinda la naturaleza y garantizamos que nuestra huerta sea productiva, sustentable y amigable con el Medio Ambiente.

Nota: Prensa Ministerio de Producción.