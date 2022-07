APOYO PROFESIONAL

El Gobierno de San Luis, a través de la Casa de la Música, propone la iniciativa “Dale Play a tus sueños, grabá tu EP” que da la oportunidad a numerosos artistas de editar su música en los estudios más importantes del país.

El proyecto “Dale Play a tus sueños, grabá tu EP” lleva más de tres años vigente y cientos de músicos de distintas localidades de la provincia ya grabaron sus temas en los estudios de Casa de la Música.

Esta iniciativa permite que los grupos musicales independientemente del género que aborden tengan la oportunidad de grabar de manera profesional en los estudios sin ningún costo económico.

Los artistas que vivieron la experiencia compartieron sus sensaciones: el grupo Cóctel expresó que es “una oportunidad única que estuvimos esperando con muchas ansias y tratamos de aprovecharla al máximo. Agradecemos a toda la gente de la Casa de la Música por su trato, nos hicieron sentir muy cómodos. Esperamos volver algún día”.

También lo hizo Majo Ocampos, quien comentó: “Qué gran oportunidad fue grabar en este estudio, un sueño. El técnico me ayudó con las tomas para lograr un mejor sonido. Estoy muy agradecida. Esta experiencia es única e inolvidable para mí. Estoy muy feliz. Agradezco a la producción por la buena onda y la buena predisposición en todo momento para que todo saliera bien”.

Por su parte, Matías Baéz, otro de los numerosos artistas dijo: “Para mí, la oportunidad de grabar en Casa de la Música es muy importante, ya que los estudios son espectaculares y los profesionales a cargo de gran nivel. Puede ser el escalón inicial para muchos artistas que quieren exponer su trabajo de manera profesional. Mi experiencia fue increíble, es un lugar soñado para los que amamos la música, realmente me sentí muy cómodo, el personal fue muy amable y me permitieron expresar libremente. Quiero agradecer a mi familia que siempre me apoya en todos mis proyectos, a todos los directivos del complejo Molino Fénix por esta gran iniciativa y al Gobierno de la provincia por apoyar a los artistas locales”.

Estado de flow, por su parte, dijo: “Creemos que fue una oportunidad única que no podía ser desperdiciada, llegó en el momento justo para nuestro álbum en progreso. Grabar en la Casa de la Música expandió mucho más nuestra experiencia como artistas. El primer nivel que se encuentra ahí, hace que cualquier músico se sienta en un parque de diversiones del que nunca quisiera irse. Estoy inmensamente agradecido con cada persona que nos atendió en la Casa de la Música, desde el personal de mantenimiento hasta el ingeniero de sonido. La calidad humana que existe en el lugar nos hizo sentir en casa y el gran anhelo de volver”.

Al respecto, el coordinador de Casa de la Música, Exequiel Scarel, comentó: “Superamos las expectativas y seguimos a pleno con las restantes, a todos aquellos que se inscribieron en su momento les pedimos que tengan paciencia, pronto serán llamados, cabe destacar que en estos momentos estamos llevando adelante la actualización de los estudios tanto de software como de hardware con tecnología de punta 2022”.

Nota y fotos: Prensa Complejo Molino Fénix.