CIUDAD DE SAN LUIS

La institución agasajó a los historiadores este viernes por la tarde, durante un encuentro que reunió diversas trayectorias y líneas de estudio.

La responsable del Área Archivo Histórico y San Luis Libro, Melody Vera, fue la encargada de darles la bienvenida a quienes celebraron el Día del Historiador.

“Este Archivo es su casa. Entendemos que los historiadores son el alma de nuestro pueblo, porque la historia en San Luis nos conmueve y moviliza. Esta es una invitación para que trabajemos juntos, comprometidos con nuestro tiempo. Trabajamos todos los días para que ustedes tengan la mejor calidad de investigación posible”, indicó Vera durante el acto realizado en el subsuelo del espacio, ubicado en 9 de julio y San Martín, en la ciudad de San Luis.

Asimismo, la funcionaria indicó que la institución trabaja en la digitalización de los índices bibliográficos para agilizar las búsquedas, sobre todo desde el interior.

“La historia es una pasión. Es fundamental que haya varias líneas de investigación y opiniones porque si hubiera una sola sería muy aburrido. La historia es importante desde muchos puntos de vista, pero principalmente porque ayuda a descubrir la conducta del hombre y qué hizo en relación a su pueblo e instituciones”, analizó el reconocido historiador, Jesús Liberato Tobares, de 92 años.

También, la profesora de historia, Andrea Cardona subrayó la amplia convocatoria. “El trabajo del historiador es un trabajo de reconstrucción y revisión permanente. Muchas veces hemos descartado hipótesis u otros trabajos que a veces comenzaron por un detalle mínimo o una intuición que abre un abanico de nuevas posibilidades. Afortunadamente hay varios grupos de investigación, que también están en etapa de renovación, asumiendo las nuevas corrientes en la construcción y producción del conocimiento histórico”, reflexionó.

María Martha Garro es doctora en Educación y frecuenta los anaqueles públicos. “El Archivo ha sido durante mucho tiempo mi segunda casa. Ahora estoy investigando sobre la formación docente en el siglo XIX”, indicó.

“Me parece que es muy importante destacar el rol de las mujeres en la historia porque la educación, la religión y la beneficencia fueron los primeros espacios de participación por fuera del hogar”, agregó.

Por su parte, el historiador Guillermo Genini resaltó: “La historia de San Luis es muy importante para reconstruir nuestra identidad. No sólo hay que investigar sino también difundir ese conocimiento porque la provincia tiene un gran pasado que muchas veces no se conoce a nivel popular”.

Para muchos autores, la historia comenzó como una pasión que se despertó al escuchar relatos familiares y anécdotas locales. Tal es el caso de Santiago Rovella.

“Soy autodidacta y me gusta la historia contada por los puntanos. He escrito algunos trabajos sobre batallas entre unitarios y federales en el departamento Junín, así que he necesitado mucho material de fuentes fidedignas del Archivo Histórico. Cada vez que vengo me siento bien recibido, acompañado y asistido. Cuando era niño me di cuenta que me gustaba la historia al escuchar los relatos familiares”, señaló el investigador oriundo de Santa Rosa del Conlara.

Mónica Coitiño es profesora de historia en el Centro Educativo Nº 1 “Juan Pascual Pringles” y en la Escuela Chile. “Mis padres fueron dueños de una librería. Toda la vida leí y me encantó la historia desde chica. Me encantaría que los jóvenes pudieran comprender la historia no sólo en los libros, sino también en sus vidas porque todo es historia”, sostuvo.

El Archivo Histórico abre sus puertas de 8:00 a 18:00, de lunes a viernes.

Nota y fotos: Prensa Secretaría de Cultura.