EDUCACIÓN

Julieta Torres egresó en febrero de este año de la Universidad de Buenos Aires (UBA). La joven destacó el hecho de haber obtenido el estímulo educativo del Gobierno de San Luis, que la ayudó a llevar adelante su carrera universitaria.

La edición 2022 de la Beca “Construyendo Sueños” tiene 255 beneficiarios, cuyo listado se dio a conocer hace unos días de manera oficial. Este estímulo educativo del Gobierno de San Luis tiene por objetivo acompañar a las egresadas y los egresados del nivel secundario para que puedan iniciar sus estudios en el nivel superior en la provincia, el país o el extranjero.

Julieta Torres es una joven de la provincia que fue beneficiaria de la Beca “Construyendo Sueños” en el año 2016. Egresó del nivel secundario en el Centro Educativo N° 8 “Maestras Lucio Lucero” de la ciudad de San Luis, y luego decidió estudiar abogacía en la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde se graduó en febrero de este año.

La joven destacó el hecho de haber recibido esta ayuda económica durante su carrera universitaria y en ese sentido contó: “Recibí la beca gracias a un orden de mérito que había en ese momento. La beca me ayudó en gran parte a pagar el alquiler, fotocopias, transporte. Me la pagaban todos los meses, incluso en vacaciones, así que me venía genial”.

Por último, Julieta transmitió un mensaje a los futuros egresados del secundario para que puedan acceder a la beca en próximas ediciones: “Que se esfuercen, que es el último año, se tiene en cuenta todo el año, y realmente sirve. Es un solo año y luego son muchos años de ayuda, y de esfuerzo y mérito que son recompensados”.

Nota: Prensa Ministerio de Educación.

Foto y video: ANSL.