CULTURA

Dos de sus amigas, “Tona” Salino y Mirta Mobellán destacaron el legado y las preocupaciones sociales de la escritora y pensadora comprometida con la identidad provincial. Junto a familiares y personalidades de la cultura, el encuentro se realizó este lunes en el “Puente Blanco”, durante el ciclo “Íconos de la Puntanidad”.

Al inicio de la charla, Antonia Salino recordó que conoció a Raquel en 1986 durante la implementación de la Secretaría de la Mujer en San Luis. Luego, esa amistad se consolidó durante la desinstitucionalización de los hogares de niños y adolescentes, iniciativa que quedó plasmada posteriormente en el libro “Todos los niños, todos”, con prólogo de Weinstock.

“El uso de su palabra es maravilloso no sólo para la prosa poética, sino también para la investigación. La escritura era su herramienta de lucha. Era una persona muy frontal y no siempre le decía al otro lo que quería escuchar”, compartió “Tona”.

“La salud le jugó en contra, pero a los obstáculos que le puso la vida los transformó en desafíos, nunca se victimizó. Me llamaba por teléfono todos los días y era muy generosa con la cultura puntana. Tenía un corazón grande que nos cobijaba a todos, y nos hacía sentir a todas como sus mejores amigas”, destacó este lunes a la tarde, en la Sala “Berta Vidal de Battini”.

Salino resaltó también el ejemplo de vida de la autora homenajeada. “La vida le jugó en contra, pero cada obstáculo que le puso la hizo más fuerte. Muchos de nosotros hubiéramos tirado la toalla mucho antes, cuando te cortan una pierna, cuando te descubren un cáncer en un pecho, cuando te lo sacan, cuando tenés la discapacidad de compañera permanente de vida. Ella escribió un libro que se llama ´El parto en las mujeres con problemas motrices´, y cada cosa que le pasaba lo podía traducir en palabras y eso tiene un valor increíble porque exorcizaba sus demonios a través de la escritura. Esos modelos son los que tenemos que intentar seguir y fortalecernos para continuar en la lucha”, resaltó.

Por su parte, Mirta Mobellán repasó cómo conoció a la escritora en 2003 durante la elaboración del Plan de Inclusión Social. “Ha llevado una vida tan intensa no sólo en la escritura sino también en su trabajo y con su familia. Fue una abanderada de los derechos humanos”, sostuvo.

“Cuando se lanzó el Plan de Inclusión trabajamos en la incorporación de las personas con discapacidad y después con las culturas originarias. Su ejemplo nos tiene que servir para pensar que hay que luchar siempre”, indicó.

A dos años de su partida, el emotivo homenaje a Raquel Weinstock convocó a sus hijos, Damián y Rayza, sus pilares.

“Que se recuerde a mi mamá es una forma también de que su legado siga vigente, y de que muchos que no la conocieron vean que hay muchas formas de luchar, no solamente por una causa propia sino también para ayudar a las personas porque eso es lo que ella transmitía”, expresó Damián.

“Ella era un archivo viviente. Me dejó un agujero en el alma porque extraño sus llamadas diarias, su mirada aguda, sus consejos sabios, me queda la alegría de los momentos compartidos. Me dejó una lección muy grande sobre cómo honrar la vida”, destacó “Tona”.

El cierre estuvo a cargo de la actriz Adriana Durigutti quien compartió dos prosas poéticas de Raquel y emocionó al público.

Sobre Raquel Weinstock

Fue poeta, ensayista, crítica literaria y biógrafa. Nació en San Luis el 11 de septiembre de 1952 y murió a los 67 años. Se graduó como Licenciada en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Córdoba. Algunas de sus publicaciones: “En piel”, poemario; “Cronología en otoño”, poemario; “Manos a la Obra”, antología poética editada por la Municipalidad de Córdoba; “Biografía de Mauricio Amílcar López”, ex rector de la Universidad Nacional de San Luis desaparecido; “Memoria gráfica de José La Vía”, entre otras.

Fue directora de la revista Nueva Era de Carolina Cable Color, directora periodística de la revista de El Diario. También fue creadora del primer diario de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) Presencia Universitaria, de la Oficina de Prensa de la UNSL y de la primera Secretaría de Comunicación del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de San Luis. Integró además el Consejo Consultivo del gobernador, Alberto Rodríguez Saá.

Nota y fotos: Prensa Secretaría de Cultura.