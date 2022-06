ARTE QUE EVOCA EL SENTIMIENTO POR MALVINAS

La artista local, Bettina Tarquini, fue la autora de la escultura que brilla en el interior de la rotonda de la autopista Los Puquios. Plasmó en metal, con chapas perforadas, de 15 m de ancho por 9 de alto, una obra que evoca a las Islas Malvinas. Y a la vez homenajea a los héroes argentinos.

La obra juega con la transparencia, a través de sus cavidades e invita a la luz a jugar e iluminar cada espacio de las figuras. Las formas de las islas participan y acompañan el imponente paisaje serrano. “Lo imaginé y creé como un libro. Cada pliego es una página que relata la historia de hombres, mujeres y familias argentinas. Una historia infinita que jamás terminará”, describió Bettina Tarquini.

La composición artística se completa con dos fuentes laterales iluminadas de celeste y un sol soberano en el centro, formando de manera simbólica, la bandera Argentina.

“Ha sido muy movilizadora esta obra, la hice con mucho sentimiento. Se inspira desde el dolor, el heroísmo, en nuestras mujeres patriotas. Todo eso fue muy movilizador y me inspiré en todo ese contenido social y humanístico con el cual me identifico. Me invitó el Gobierno de San Luis a través del Programa Pinta San Luis. Primero empecé a hacer bocetos, pero ya tenía impreso su sentimiento, las charlas que mantuve con excombatientes fue el motivo de mi inspiración. Y pensé en las islas, pero no como algo recortado de un mapa, sino en todo lo que conllevan para nosotros”, señaló.

“Viendo la obra, los pliegues, los contornos, la historia se va contando poco a poco para que cada uno pueda describir su dolor, su participación. Para que podamos sentir que las islas son nuestras. Son algo que nos han sacado, nos han usurpado y allí nuestros jóvenes dejaron su vida, por esa historia que nos pertenece a todos, por nuestra soberanía”. Tarquini contó durante tres meses junto a un equipo de colaboradores que la acompañó en todo momento y recordó que “ellos también sintieron la misma emoción y satisfacción de crear un homenaje a nuestros héroes y para evocar Malvinas”.

La escultora destacó que fue especial poder homenajear a los excombatientes, a nuestros héroes. “Es una obra en la que quise expresarme, pero que no rompe el esquema paisajístico. No es un cartel ni una figura recortada. Las islas están abiertas a nuestra gente, para mantener viva la memoria de Malvinas. Somos la única provincia que le ha dado el protagonismo que se merecen nuestros héroes. San Luis tomó los homenajes a esos soldados con el corazón”, consideró Bettina.

