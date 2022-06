CICLISMO

Las y los ciclistas puntanos tuvieron un gran debut en el certamen nacional que se disputa en San Luis. Este sábado continuará la acción a partir de las 11:00, en el Velódromo provincial.

Este viernes comenzó el Campeonato Argentino de pista Junior y Menores con las y los mejores ciclistas menores de 18 años del país. El Velódromo provincial es el escenario en el que se desarrolla el certamen que finalizará el domingo.

La acción en la pista empezó pasadas las 10:00 con las clasificaciones de las pruebas de velocidad olímpica, persecución individual y scratch. Las y los puntanos fueron protagonistas y encararon el segundo turno con posibilidades de medallas.

La primera en gritar campeona fue Mayra Tocha, en persecución individual Menores. El segundo en alcanzar la gloria fue Ismael Vázquez, en la misma prueba y categoría, pero en varones. El tercer oro para San Luis llegó de la mano de Marianela López Vergara, que fue la mejor en Velocidad Junior.

Luego fue el turno de Bernardo Cambareri (3:37,771), que fue segundo en la persecución individual Junior, que quedó en manos del chubutense Fabrizio Crozzolo (3:37,089). A su vez, “Berni” conquistó la medalla de plata en el Scratch, prueba en la que también se subió al tercer lugar del podio Agustín Ferrari, dándole a San Luis dos de las tres medallas en juego en esta prueba.

Eliana Tocha, por su parte, se quedó con la plata en el Scratch femenino Junior. La campeona fue la sanjuanina Abril Capdevila, mientras que la mendocina Julieta Benedetti completó el podio.

Los bronces llegaron a través del daractense Lautaro Bazán (Velocidad Junior) y Nicole Costarelli (Velocidad Menores).

“Salir campeón argentino es algo que esperaba muchísimo y que no se me daba por distintas situaciones. Esto me tiene muy contento. Fue increíble ganar en casa, con tus amigos y con tu familia que te están alentando todo el tiempo”, dijo Ismael Vázquez, quien no pudo aguantar la emoción y se bajó de la bici con lágrimas en los ojos.

Marianela López Vergara reconoció que ser campeona argentina “es una sensación totalmente nueva y un sueño cumplido”. “En San Luis tenemos un gran equipo y nos apoyamos constantemente entre todos los chicos”, concluyó la flamante campeona.

La acción de este sábado comenzará a las 11:00, en el Velódromo provincial, con las Vueltas puntuables en las distintas categorías. El programa continuará con los 500 y 1000 metros. A diferencia de hoy, este sábado también competirán los y las ciclistas categoría 2009 y 2010.

Nota, fotos y video: Prensa Secretaría de Deportes.