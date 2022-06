SEGURIDAD

Con representantes de los 33 cuarteles de distintas ciudades y localidades, el Gobierno de San Luis agasajó a los efectivos y entregó reconocimientos por su labor a lo largo del año. “Los bomberos voluntarios sanluiseños son la columna vertebral del sistema de emergencias, no solo de la provincia sino de todo el país”, afirmó el ministro de Seguridad, Luciano Anastasi. Emocionados y en un ambiente distendido, los bomberos brindaron por su día.

Servir, proteger y rescatar sin pedir nada a cambio. Solo por el sentimiento altruista que vive dentro de ellos. Esa es la llama que motiva a los hombres y mujeres que nacen bomberos voluntarios y dejan muchas cosas de su vida de lado solo para ayudar al otro. Esa vocación fue reconocida y homenajeada este viernes por la tarde en el Salón Blanco de Terrazas del Portezuelo por parte del Gobierno de San Luis, a través del Ministerio de Seguridad.

Representantes de los 33 cuarteles que posee la provincia dijeron presentes a la convocatoria que hizo la cartera de seguridad y con sus banderas de ceremonia, abanderados y escoltas engalanaron el Salón Blanco en el festejo por su día.

El encuentro fue encabezado por el ministro de Seguridad, Luciano Anastasi, la jefa del Programa San Luis Solidario, Juana Álzaga, y el titular de la Federación Sanluiseña de Bomberos Voluntarios, Nelson Gómez.

Tras el ingreso de los abanderados, todo el auditorio cumplió un minuto de silencio en homenaje y recuerdo de los camaradas de todo el país caídos mientras prestaban servicio.

El Día del Bombero Voluntario se celebra en la Argentina desde el 2 de Junio de 1884, cuando Tomás Liberti junto a su hijo Oreste y un grupo de vecinos de su barrio, La Boca, apagaron entre todos el incendio de una vivienda. Desde allí se crearon en el país cientos de cuerpos de bomberos.

San Luis posee 750 efectivos, todos agrupados en 33 cuarteles en toda la provincia que a su vez forman parte de la Federación Sanluiseña de Bomberos Voluntarios.

“En nombre del gobernador les doy un afectuoso saludo a todos ustedes y en nombre suyo a todos aquellos que hoy no están presente, pero cumplen en sus cuarteles con su labor. Qué lindo es poder reunirse, todos, de forma relajada para poder saludarlos y festejar en su día. Encontrarnos unidos en un sistema. Quiero destacar entre tantas cosas algo que me parece muy justo. Deseo transmitirles que este gobierno entiende que el voluntariado es la columna vertebral del sistema de emergencias de la provincia y de la República Argentina. Hoy dijimos números que debemos repetirlos. Son 33 cuarteles, 750 hombres y mujeres con una distribución geográfica, una capacitación y predisposición para atender la emergencia que constituyen una herramienta fundamental para cada uno de los puntanos. En Argentina son 45.000 bomberos voluntarios. Quien no ve esto no entiende cómo debemos trabajar la emergencia. Y hoy estar acá reunidos, festejando, junto a San Luis Solidario y la Federación que los nuclea a todos ustedes es una alegría. Ustedes deben saber que el Gobierno de San Luis está para fortalecer el sistema y eso implica generar políticas en favor del voluntariado y estar atento a prestar la ayuda que cada cuartel necesite”, afirmó Anastasi en su mensaje.

“Hoy nos encontramos celebrando, festejando por nuestros bomberos y bomberas voluntarias. Desde que el ministro Anastasi me contó su idea de reconocer a nuestros hombres y mujeres me pareció una idea justa, merecida. Es por eso que le agradezco su gesto y también al Gobierno de San Luis, por generar este encuentro. Una cita distendida, porque cuando se convoca a todo el sistema es porque estamos en una emergencia grande, pero en esta ocasión fue para celebrar su día”, señaló Nelson Gómez.

“Es muy grato reunirse en un marco más distendido que en un siniestro. El sentimiento de bombero voluntario es tratar de renovar esas ganas de ayudar al prójimo, de trabajar. Por recién hablaron de lo mucho que hacemos y por eso es muy importante tener el acompañamiento de la Federación Provincial, del Gobierno, del Ministerio de Seguridad. Es la forma de trabajar y hacer bien nuestro trabajo”, destacó Javier Zabala, integrante de la comisión directiva del cuartel de Villa de Merlo.

“Los bomberos voluntarios son la célula fundamental en la salida a luchar contra la emergencia, es un sistema aceitado que trabaja muy bien. Hoy nos pudimos reunir y conmemorar nuestro día. Esta vez no fue por un incendio o un siniestro que acosa a la provincia. Es una linda oportunidad para encontrarnos y hacer algo de mucha camaradería”, opinó Matías González, jefe del cuartel merlino.

“Estamos muy contentos, es algo muy sentimental esto de ser bombero. Desde chica soy bombera y se siente diferente encontrarse con los colegas, celebrando y no por un siniestro. Comparto la opinión del ministro de que somos la columna vertebral del sistema de emergencia. Tengo 5 años de bombera y desde pequeña me gustó ver las autobombas pasar con sus sirenas y cuando cumplí la mayoría de edad fui al cuartel y me anoté. Es un orgullo”, destacó Milagros Martino, quien pertenece al cuartel de San Luis capital.

“Estamos felices porque nos encontramos todos y no es una emergencia. Sirve para vernos y conversar, compartir experiencias con los colegas. Es algo que se lleva en la sangre ser bombero. En mi caso porque mi padre fue bombero y es una verdadera vocación con la que se nace. Fue muy atinada la idea de que somos la columba vertebral de los servicios de emergencia. La mayoría de los momentos que vivimos en el cuartel son tensos por los siniestros, pero ahora esto es un aliciente para ponerle más empeño y pasión a lo que sentimos”, afirmó Julián Arbarellos, bombero de El Volcán.

Nota, Fotos y videos: ANSL.