SECRETARÍA DE EXTENSIÓN

Alumnos de nivel inicial, primario y secundario conocieron las actividades que les acercó la Universidad de La Punta, entre ellas, Lucha de Robots, Ajedrez y Talleres de Reciclado.

Los alumnos de la Escuela N° 313 “Rosario Mercedes Simón” de nivel inicial, primario y secundario vivieron una jornada distinta, dado que tuvieron la oportunidad de conocer las diferentes iniciativas que les acercó la Secretaría de Extensión de la Universidad de La Punta (ULP), entre las que se encuentran Ajedrez, Lucha de Robots, los Talleres de Reciclado y el Giroscopio, entre otras.

El jefe del Programa Vinculación con la Sociedad, Gustavo Baigorria, manifestó que el Gobierno de la provincia pone a disposición, a través de la Secretaría de Extensión, las diferentes iniciativas para acercarlas a las escuelas de toda la provincia. “Participan de varias experiencias tecnológicas y científicas, las cuales muchas se ofrecen en la ULP”, resaltó. Asimismo, precisó que todos los miércoles visitan alguna institución educativa en donde los chicos se llevan al aula una gran experiencia al interactuar con las actividades.

“Ellos tienen una amplia capacidad de aprendizaje y esto les puede ayudar también a definirse por alguna carrera”, y contó que los alumnos disfrutaron de robótica, reciclado, foldscope, ajedrez, experiencia croma y otras más.

Con una gran sonrisa mientras sostenía una nave espacial de papel, Nahiara Ferreyra, de 11 años, señaló que pasó por el stand de reciclaje. “Allí, además de la nave, me dieron un papel plantable que adentro tiene una semilla. Me dijeron que se deshace, la verdad es que quedé muy sorprendida, nos enseñaron de todo. Jugué a los robots, pero me ganó mi compañera”, manifestó.

Su compañera, Alma Guiñez, de 11 años, dijo que le gustaron las actividades. “Jugué al ajedrez, hice realidad virtual y también los foldscope”.

La directora del establecimiento educativo, Maria Werchracki, comentó que los chicos vivieron la jornada con mucho entusiasmo y alegría, dado que estos eventos son muy productivos. Precisó que fue una docente de plástica la de la idea de que “ULP con Vos” llegue a la institución. Resaltó que actualmente cuentan con una matrícula de 1.000 alumnos. “De las actividades participaron alumnos de nivel inicial y hasta sexto año. Siempre los incentivamos para que una vez finalizado el secundario continúen con sus estudios y los estimulamos para que conozcan diferentes lugares en donde pueden desarrollarse”, indicó.

“Hace dos semanas empecé a jugar al ajedrez ya que un compañero me enseñó y de ahí aprendí solo, viendo videos. Me parece muy interesante”, dijo Ramiro Romero, de 11 años, quien estaba junto a Kevin Pérez, un amigo de la escuela, con el que arman partidas y quien lo ayudó a dar sus primeros pasos.

Nota, fotos y video: Prensa ULP.