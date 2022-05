SAN LUIS

Veteranos de distintos puntos del país recorrieron y destacaron las instalaciones del centro asistencial. Fueron guiados y recibidos por María José Zanglá y Cristian Niño, autoridades del Directorio, junto con Delicia Soria, ingeniera Biomédica y gerenta de Procesos.

Mariana Baretto, la directora provincial de Relaciones Institucionales del Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto, detalló que en el marco del “Congreso Veteranos por Malvinas”, del que San Luis será sede este viernes, en el que concurrirán excombatientes de todo el país, los invitaron formalmente con el fin de recorrer y mostrar el servicio de alta complejidad que presta el hospital.

Ramón Robles, presidente de la Federación de Excombatientes de Buenos Aires, contó que tras recorres otras provincias “nunca me había chocado con una estructura semejante como este hospital. Gracias a su atención universal acá se ve la unidad de criterio, tanto para el que tiene como para el que no tiene nada. Eso no se ve normalmente”, destacó.

Recordó la intervención en el hospital de su par Juan Domingo Barzola, un quinense veterano de la Guerra de Malvinas, a quien le colocaron un cardiodesfibrilador. “Estuvimos al tanto, ya que intervino nuestra obra social y colaboramos con elementos quirúrgicos, la operación fue un éxito”, refirió.

Su par, Ramón Jesús De León, referente de Entre Ríos, resaltó la atención del centro asistencial para quienes tengan o no obra social y su estructura edilicia. “Realmente es un ejemplo para el resto del país. Es la primera vez que veo algo así y sobre todo que presta servicio a los veteranos de guerra, que a veces somos sacados del sistema”, dijo.

En línea con De León, Osvaldo Lucero, presidente del Centro de Excombatientes “2 de Abril” de San Luis, resaltó la atención universal en el nosocomio y aseguró que es “un placer recibir a los integrantes de todo el país en San Luis y poder mostrarles la gran obra gracias a la gestión de nuestro querido gobernador”.

“Un ejemplo para todo el país, con atención para quienes tienen y no tienen obra social”. Así caracterizó al centro asistencial Honrado Zamora, presidente del Centro de Excombatientes en Usuhaia. “Sus 400 camas, sus más de 60 consultorios hablan de la infraestructura con la que cuenta. Felicito al gobernador y a las autoridades”, manifestó Zamora.

Por su parte, Cristian Niño, integrante del Directorio, expresó que fue un orgullo recibir a los veteranos y reflejó que lo principal es brindarle la atención médica a la sociedad en general y a cada uno de los héroes que lo requieran. “Es nuestro orgullo en un año tan importante, al cumplirse 40 años de Malvinas, devolverles un poco de lo que hicieron por nuestra patria desde el punto de vista de la salud”, cerró.

Nota, fotos y videos: Prensa Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo”.