VILLA MERCEDES

La emotiva velada se realizó en la sala uno del Complejo Cine Fénix de Villa Mercedes. El audiovisual fue seleccionado dentro de la convocatoria “Documentales Temáticos” Gerardo Vallejo, impulsada por la Secretaría de Cultura de San Luis.

Con el guion y dirección de Martín Ochoa y la producción de Eleonora Olguín, este viernes se estrenó el Avant Premiere de “Verte Crecer”, un documental que refleja la vida de Verónica Bailone.

“Cuando conocí la convocatoria que generó la Secretaría de Cultura de la Provincia, vi que había personalidades destacadas para elegir y de inmediato elegí a Vero Bailone, porque en mi caso en particular, si yo no siento empatía por el personaje no lo puedo abordar en profundidad”, dijo el director y guionista de “Verte Crecer”.

“A medida que fui haciendo el trabajo de investigación para la construcción del guion fui descubriendo el alcance que tenía su personalidad, su trabajo social previo a la función pública, ese fue el mayor disparador”, agregó Ochoa.

“La vida de Vero fue teñida por una enfermedad terminal, entonces el mayor desafío para mí era alejarme de contar una historia triste, pero por sobre todas las cosas, cada vez que encendí la cámara o hice alguna pregunta a algún entrevistado pensé siempre en su hijo Lisandro, cuando sea grande y vea este documental, más allá de todo lo que le cuente su familia y su entorno, también vea la mirada de una persona que no la conoció, pero que sintió empatía por ella”, expresó.

“Agradezco a la Provincia que genera esta posibilidad de que mostremos nuestra cultura, idiosincrasia, nuestros lugares, nuestra gente, esa es la cultura, el ida y vuelta entre el artista y el público” dijo.

“Agradezco también al Cine Fénix por el espacio, a la familia de Vero, lo hice con todo el alma”, señaló el director más adelante.

Por su parte, la productora del documental Eleonora Olguín contó: “Cuando surgió la convocatoria pensé hacer un documental sobre Verito Bailone que la conocí profundamente y que me enorgullezco que haya una persona mercedina que nos haya dejado tanto. Es una gran emoción poder mostrar este documental de la mano de un grandioso director que realmente me llena de orgullo poder ser su productora”.

“Verte Crecer” tiene una duración de 30′ minutos, divididos en capítulos que abordan la vida de Verónica Bailone desde pequeña, sus estudios universitarios, la formación de su familia y su carrera política y social.

Del encuentro participó el intendente de Villa Mercedes, Maximiliano Frontera, productores audiovisuales, familiares y amigos de Verónica Bailone.

Nota y fotos: Prensa Secretaría de Cultura.