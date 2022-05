“ROSARIO 2022”

La ciclista que representó a San Luis y a la Selección Argentina en la competencia juvenil más importante del continente, se quedó con la carrera por puntos este domingo. Bernardo Cambareri dio pelea y fue sexto. El próximo desafío que tendrán será el Campeonato Argentino de pista en San Luis.

La Selección Argentina de ciclismo brilló en los 3º Juegos Suramericanos de la Juventud que se realizaron en Rosario. El viernes coparon los tres lugares del podio en la prueba contrarreloj por equipos y este domingo se bañaron en oro en la carrera por puntos masculina y femenina.

Eliana Tocha, con 36 puntos, fue la mejor y se quedó con el 1° puesto. La mendocina Julieta Benedetti fue 2° y la brasileña Ana Santos Alves completó el podio. Por el lado de los hombres, Mateo Duque fue implacable y conquistó la medalla dorada con 33 puntos. Lo siguieron el colombiano Jonathan Guatinboza y el venezolano Arlex Méndez. El puntano Bernardo Cambareri fue protagonista, ganó el 4º sprint y sumó en el 7º, pero no le alcanzó para meterse entre los primeros.

“Es nuestra primera experiencia con la Selección Argentina y estamos muy felices”, coincidieron Tocha y Cambareri una vez finalizadas las pruebas. “Ya no se trata de Eliana Tocha o de otra ciclista, somos la Selección Argentina y la medalla es de las cuatro que formamos el equipo”, dijo Eliana, dejando en evidencia su generosidad y agradecimiento con Benedetti, Garzón y Capdevila, sus compañeras argentinas.

“Esta medalla se la dedicó a mi papá que siempre me alentó para seguir en este camino, a mi entrenador, al ‘Pampa’ Ferrari, que fue el motor de todo esto y a la provincia de San Luis y su gente que me abrieron las puertas y me permiten poder desarrollarme como deportista para estar a la altura de estas competencias”, concluyó la campeona suramericana.

La secretaria de Deportes, Cintia Ramírez, acompañó a los representantes de San Luis en los Juegos Suramericanos y no ocultó su emoción por los resultados conseguidos: “El sacrificio y la dedicación de estos talentosos deportistas se vieron plasmados en esta competencia. Ahora todo el continente los conoce. Son nuestro orgullo y estamos muy felices por sus rendimientos”.

Y concluyó: “El ciclismo le sigue dando satisfacciones a nuestra provincia y vamos a continuar trabajando para profundizar su desarrollo con más escuelas de iniciación en distintas localidades, y más competencias provinciales y nacionales para que nuestros chicos y chicas sumen roce con los mejores, como el Argentino que se viene en junio”.

Nota y fotos: Prensa Secretaría de Deportes.