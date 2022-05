FÚTBOL FEMENINO DE AFA

Las puntanas ganaron sobre el final del partido con gol de Raquel Polich, le arrebataron el invicto a la “Lepra” y quedaron a dos puntos de la cima.

San Luis FC consiguió su primera victoria como visitante. Fue este sábado en Rosario ante Newell´s, quien lidera la Zona “A” de la Primera “C” de AFA.

Las puntanas supieron aguantar las embestidas de las rosarinas durante los primeros minutos de juego y luego las superaron ampliamente. Tal es así que pudieron irse al descanso en ventaja, luego de que Carla Lescano estrellara un tiro de media distancia en el travesaño.

En el complemento, Newell´s equilibró las acciones y San Luis FC no pudo llegar con tanta claridad al arco de Agostina Poelman. Sin embargo, el equipo puntano no fue superado en ningún momento y no corrió riesgos en defensa.

Promediando la segunda parte, Carlos Casteglione puso a Mariana Alarcón y Melina Salinas en lugar de Nicole Álvarez y María Miranda, aportando frescura en el ataque. En una de sus primeras intervenciones, Salinas ingresó al área y recibió una fuerte infracción de Piccini, que la jueza omitió sancionar. Fue un claro penal para las puntanas.

Pese a eso, San Luis FC no se conformó con el empate y en un ataque directo a dos minutos del final, Raquel Polich recibió en la puerta del área, dejó a dos rivales en el camino y definió de puntín ante la salida de la arquera rosarina.

Con este triunfo, el conjunto puntano le arrebató el invicto a Newell´s (había ganado en su cuatro presentaciones) y con un partido menos que las líderes, quedó a dos puntos de la cima de la Zona “A”. El próximo fin de semana, recibirá a Juventud Unida (Buenos Aires) en el “Juan Gilberto Funes”.

La secretaria de Deportes, Cintia Ramírez, acompañó al plantel en su presentación en el predio “Jorge Griffa”.

Nota y fotos: Prensa Secretaría de Deportes.