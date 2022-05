CULTURA

Compartirá su quinto poemario este sábado a las 18:00, en la Casa de la Cultura, en Villa Mercedes, con entrada libre y gratuita.

“La literatura me ha permitido conocer otro lugares, otras culturas, desde la experiencia o en la lectura misma. Y la poesía, en particular, es un género que me gusta hacer y también recitar poemas de otros autores. En estos últimos años he tratado de vivir en poesía, que no es fácil, ya que uno necesita de los afectos más cercanos porque cuando uno vive así, está muy sensible o permeable. Por eso el título de este libro tiene que ver con tomar algunas decisiones y hacerse cargo”, reflexionó el autor que nació en Santa Rosa del Conlara el 18 de agosto de 1973, y reside en Villa Mercedes desde 1995.

Esta nueva obra implicó un trabajo de tres años y fue publicada en formato digital mediante la Nueva Editorial Universitaria.

Más sobre el poeta

Publicó en 2005 el libro de poesías “De Amor y de los Otros”. En 2009, APOA (Asociación de Poetas Argentinos) seleccionó una poesía suya para agregar a la antología de poetas sanluiseños junto a escritores de renombre como Esteban Agüero, Polo Godoy Rojo, Crisóstomo Lafinur, entre otros.

En 2010, su segundo libro “La Otra Vereda”, del mismo género, fue Declarado de Interés Cultural y Parlamentario por el Honorable Senado de la Nación. En 2014 presentó su tercer libro “El otro Camino” y en 2017, el cuarto titulado “Dicho de Otro Modo”.

En 2019, formó parte del movimiento cultural “El arte en las plazas” junto a percusionistas, pintores, poetas y bailarines en Villa Mercedes y localidades aledañas.

Actualmente, participa de ferias, talleres, charlas, encuentros, rondas de lectura y tertulias de músicos y poetas. También es convocado como jurado en certámenes literarios de diferentes niveles. “En 2020 interviene en el ciclo cultural denominado ‘La FCJES te acompaña contando’, de la Universidad Nacional de San Luis”, agregó.

Nota y foto: Prensa Secretaría de Cultura.