“PINTA SAN LUIS” LO INMORTALIZÓ EN UN MURAL

Durante la ceremonia conmemorativa por los 40 años del hundimiento del Crucero ARA “General Belgrano” realizada en la primera escuela del país en llevar el nombre del épico navío, el Programa de Arte y Diseño “Pinta San Luis” se sumó a los homenajes que recibieron los veteranos de la Guerra de Malvinas. Desde este 2 de mayo, la Escuela N°277 de El Tala tiene en una de sus paredes un mural del buque de más de 13.000 toneladas navegando las frías aguas del Atlántico Sur.

Dicen que una imagen dice más que mil palabras. Es por ello, que para continuar con los homenajes a 40 años de la Guerra de Malvinas, el Programa “Pinta San Luis”, contribuyó con un obra que ahora embellece las paredes del establecimiento de El Tala. “Todo esto comenzó a partir de una reunión con la comisión mixta de Malvinas organizada por el Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto que habló con los veteranos acerca de la existencia en San Luis del primer colegio en Argentina que llevó el nombre del Crucero. Así que nos pareció muy importante inmortalizar una imagen en este lugar donde usualmente se hacen los actos y en esta oportunidad nos invitaron por los 40 años que cumple la causa Malvinas, estamos muy contentos de haber logrado la imagen en este lugar muy especial, en esta fecha tan importante para todos”, señaló el jefe del , Emilio Maraboli.

Por su parte, el artista Marcelo Pérez brindó detalles del proceso que llevó a la creación de la obra: “Desde la escuela me contaban historias de cómo surgió el nombre, el por qué y eso me ayudó a inspirarme para hacer el mural. A su vez me generó ciertos nervios por el compromiso y la responsabilidad que conlleva representar algo que identificara y sea representativo para aquellos que vivieron esos momentos y nosotros. Estoy contento por el resultado obtenido”, manifestó.

El diseño fue elegido por los veteranos en coordinación con la directora de la escuela, Alicia Mattus, quienes consiguieron la última imagen del crucero que se tiene registro antes que el ARA Belgrano pasara a custodiar las aguas el Atlántico Sur.

Nota, fotos y vídeo: ANSL