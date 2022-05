MINISTERIO DE SALUD

“Cada vez que vengo a San Luis me sorprendo y me dan ganas de quedarme”. Así lo manifestó la funcionaria nacional tras su encuentro con la ministra de Salud, Rosa Dávila. Destacó la importancia de las jornadas de Emergencia Prehospitalarias que se desarrollaron en la provincia y quedó impactada con el ‘Ramón Carrillo’.

Gisele Gambetta, directora nacional de Emergencias Sanitarias, fue recibida por la ministra de Salud de San Luis, Rosa Dávila. La médica emergentóloga llegó a la provincia para ser parte de las Segundas Jornadas Regionales de Emergencias Prehospitalarias.

“Como directora de Emergencias Sanitarias del Ministerio de Salud de la Nación y en esta función de órgano rector, nos pareció muy importante participar activamente de estas capacitaciones que se están desarrollando en San Luis. Aproveche la oportunidad para saludar a la ministra de Salud, la doctora Dávila que mostró desde el minuto cero su buena predisposición y es actora principal en la consecución de estas jornadas”, manifestó Gambetta.

Con respecto al objetivo de la capacitación, la directora del DINESA sintetizó: “El propósito es impulsar prácticas profesionales que faciliten la optimización de los sistemas de atención de emergencias, focalizando en el reconocimiento de las particularidades de cada región y trabajando, especialmente, en la unificación de criterios de acción, conceptos y destrezas orientados a lograr respuestas rápidas efectivas y conjuntas”.

En tal sentido, señaló que “lo más importante es que San Luis convocó a otros Sistemas de Emergencias de la región, en donde me pareció excelente iniciativa teniendo en cuenta la posibilidad de conformar equipos de trabajos que involucren a varias provincias y en donde nosotros podemos brindar la ayuda necesaria para satisfacer algunas necesidades. Formar equipos por regiones hace que se pueda trabajar mancomunadamente y de forma efectiva”.

“Cada vez que vengo a San Luis me sorprendo y me dan ganas de quedarme, lamentablemente por cuestiones laborales no puedo pero ya me voy a hacer un tiempo. Esta vez quedé maravillada con el ‘Ramón Carrillo’. Les expresé mis felicitaciones a la ministra y a todo el equipo que trabajó y trabaja en ese Hospital. Hay una realidad, además de los recursos humanos necesarios, la infraestructura también es importante. Tener un ambiente ameno para los pacientes y los profesionales hace la diferencia y aquí tienen uno de los mejores hospitales que he visto”, contó Gambetta, que comparte su pasión entre la medicina y la práctica profesional del handball.

Casualmente antes de retornar a Buenos Aires, la directora dejó un deseo: “Me gustaría venir a San Luis a jugar al handball, me comentaron que tienen unos centros de entrenamiento de alto rendimiento únicos y un buen presente en el deporte”.

Nota y fotos: Prensa Ministerio de Salud.