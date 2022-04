MINISTERIO DE PRODUCCIÓN

El titular de la cartera productiva, Juan Lavandeira, entregó este miércoles los certificados de finalización del curso de esquila que dictó el Programa para el Mejoramiento de la Calidad de la Lana (Prolana), de Catamarca, en marzo pasado.

“Trabajamos en una capacitación de esquila y acondicionamiento de la lana. Capacitamos a productores como parte de la cadena de valor, para darle un agregado a las buenas prácticas de esquila, para que la lana tenga un mejor precio de venta, ya sea para destino artesanal o industrial”, destacaban desde Prolana durante la capacitación el mes pasado.

Luego de aquellas tres jornadas de formación en distintos establecimientos productivos de la provincia, se concretó este miércoles la entrega de certificados a los productores que realizaron el curso. El Ministro Lavandeira, junto al jefe del Programa Producción Agropecuaria y Arraigo Rural, Juan Manuel Celi Preti, y su equipo, entregaron las menciones a los nuevos esquiladores provinciales.

“Este curso les da la posibilidad de certificar a través de este organismo nacional. No solo aprendieron a mejorar su técnica de esquila y el mantenimiento de la maquinaria, que es algo super importante, sino que también recibieron una certificación que los habilita como esquiladores oficiales, por lo tanto, van a obtener lana de mejor calidad al haber utilizado las técnicas de esquila y acondicionamiento que dictó el Prolana”, destacó Celi Preti.

Uno de los productores que recibió su certificado fue Gastón Comino, quién se mostró muy agradecido y contento por el cierre de este ciclo. “Este curso se gestionó a través de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) San Luis. La verdad es que sirvió mucho y como tiene certificación, más aún. Soy productor agropecuario y la esquila es otra actividad que se hace en temporada (primavera/verano). También se presta un servicio en este sentido”, explicó.

Sobre la continuidad del trabajo que se le da a la lana luego de la esquila, remarcó: “Es un camino que hay que empezarlo, porque con el tema de acondicionamiento era algo que no se estaba haciendo. Acondicionando se pueden llegar a lograr precios muy buenos de lana que acá no estamos viendo. Estoy muy contento, me sirvió mucho”.

Por su parte, Alan Prieto, otro de los que recibió su certificación, valoró: “Se aprenden nuevas técnicas. Yo ya venía esquilando, pero se aprenden otras técnicas como, por ejemplo, la clasificación de lana. A mi me sirvió mucho, estoy muy conforme”. Hubo dos productores que no pudieron asistir a la entrega pero que realizaron el curso y tendrán su diploma: Aime Casale y Franco Kevin Goicochea.

Desde el Ministerio de Producción informaron que se entregaron dos tipos de certificados: un por “Entrenamiento individual en acondicionamiento primario (vellón/no vellón, vba, vbb y pigmentado)” y otro por “Entrenamiento individual de esquila mecánica y mantenimiento de equipos en ovinos”.

Los contenidos de la capacitación

Como parte del curso se abordaron aspectos como el protocolo de Prolana, las partes de la máquina y el mantenimiento de las mismas. Luego, en la práctica, se realizó esquila y acondicionamiento de vellones. “Fomentamos las buenas prácticas, que tienen que ver con el bienestar animal, con la personas que van a esquilar y darle un valor agregado a lo que es el vellón, es decir, que salga en buenas condiciones para ser trabajado. Son herramientas de mejora para el productor las que enseñamos”, destacaron desde Prolana.

Nota, fotos y video: Prensa Ministerio de Producción