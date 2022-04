CONOCIENDO LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Durante una visita al organismo de prensa gubernamental, los estudiantes de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) aprendieron sobre las actividades que se desarrollan ante cada tema noticioso, en las secciones de redacción, coberturas periodísticas, fotografía, video y edición.

Adentrarse en el funcionamiento de un medio de comunicación es una de las experiencias que más expectativa genera en los estudiantes de carreras como las licenciaturas en Periodismo y en Comunicación Social de la Universidad Nacional de San Luis.

Este jueves a la mañana, alumnos de la UNSL visitaron la Agencia de Noticias San Luis (ANSL), donde fueron gratamente recibidos y acompañados por los periodistas, fotógrafos, camarógrafos y administrativos del organismo de prensa.

En primer lugar, vieron cómo se ordenaba y coordinaba el trabajo periodístico y las coberturas. Luego, pasaron por la isla de video y edición donde observaron el tratamiento del material audiovisual que se produce. Más tarde pasaron por el sector de fotografía y, allí, muchos de los chicos se mostraron interesados por el trabajo que se realiza con las imágenes y todo el proceso que incluye.

Por último, probaron los equipos de fotografía y de video, y se trasladaron al estudio donde se realizan las conferencias de prensa y fueron entrevistados. Las selfies no faltaron.

Me sentí muy acompañada y cómoda, por aprender esto que me puede llegar a servir en el futuro”, manifestó Azul González, de Periodismo. Su compañero Marcelo Barón, expresó: “Estar en la Agencia de Noticias es abrir el conocimiento más allá de una pantalla”.

Santiago Moyano, futuro periodista, dijo: “Cada pequeño detalle cuenta, desde la persona que edita las imágenes hasta la persona que pone el audio”. Al respecto, Sayin Cazola, destacó “el trabajo en equipo que hay, es una cadena, que tiene que estar bien organizado para que salga bien”.

“Ver cómo funciona el medio nos incentiva a seguir y no abandonar”, mencionó Luciana Magali Coronel, de Comunicación Social, mientras que Bárbara Leiva, de primer año de Periodismo, señaló: “Hay un equipo de trabajo detrás con un mismo objetivo y visión. A mí en lo particular me motiva en querer participar”.

Nota, fotos y video: ANSL.