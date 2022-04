NÁUTICA

Luego de la capacitación de este martes, los aspirantes que tuvieron su primer curso teórico realizaron un balance de los beneficios que traerá a la navegación en la provincia. El próximo jueves 21 de abril se realizará una nueva capacitación, en el Salón Blanco de Terrazas del Portezuelo.

Siguiendo con la iniciativa de aumentar la seguridad en los espejos de agua de la provincia, el Gobierno de San Luis implementó a fines de 2021 el Carnet de Conductor Náutico, un requisito obligatorio para todos los usuarios de embarcaciones que quieran navegar dentro del territorio provincial.

“Para aumentar los conocimientos de los usuarios brindamos tres cursos obligatorios – dos teóricos y uno práctico – donde los usuarios adquieren información básica sobre las embarcaciones, medidas de seguridad, maniobras y reglamentaciones que les permitirán navegar de forma segura, tanto para ellos mismos como para el resto de los visitantes de los espejos de agua de San Luis” explicó Cristian Aracena, jefe del Área Náutica de San Luis Agua.

Por su parte, Ignacio Ruiz, aspirante al Carnet de Conductor Náutico, declaró: “Lo que están haciendo por los diques y por la navegación me parece muy bien porque hace falta en San Luis. Es muy buena la propuesta y va a mejorar la seguridad en los diques. Este curso nos va a enseñar a navegar, qué velocidad mantener cuando hay gente nadando o veraneando en los diques, etcétera. Todo eso lo vamos a aprender con el curso”.

“El curso me parece muy importante, los conceptos vertidos para el tema de seguridad propia y de los demás y la posibilidad de extrapolar la navegación a otros lugares que no sean los espejos de agua de San Luis. Me parece una buena iniciativa y una comodidad poder hacer el curso a nivel local” destacó Sergio Sans, otro de los aspirantes que participó de la capacitación de este martes.

“Hoy dictamos el curso de la primera capacitación teórica, donde asistieron muchos aspirantes. La segunda parte se va a dictar este jueves 21 en el Salón Blanco, por lo que invitamos a todos los usuarios de embarcaciones a participar para poder obtener su Carnet de Conductor Náutico. Para inscribirse, deben ingresar a www.slagua.sanluis.gov.ar, seleccionar el turno y enviar el formulario” cerró Walter Castro, parte del equipo de Náutica de San Luis Agua.

Nota fotos y video: Prensa San Luis Agua.