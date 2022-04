CULTURA

La actriz y escritora que integra el Teatro Estudio Arte compartió sus expectativas por la Fiesta Provincial del Teatro que comienza este miércoles.

El Centro Cultural Teatro Estudio Arte (TEA), ubicado en 9 de julio 1431, en la ciudad de San Luis, es una de las sedes para las obras locales e invitadas que se presentarán durante la Fiesta Provincial del Arte desde este miércoles hasta el domingo.

“El TEA no presentará una obra pero ponemos nuestra sala y técnicos a disposición. Es una semana muy intensa y nos estamos preparando desde principio de año, participando en otros festivales y con producciones independientes”, indicó la artista.

Acerca de la expectativa para el evento, Domínguez reflexionó: “Una de las cosas que define al teatro, y que lo diferencia de otras artes, es la presencia del espectador. Su presencia completa el hecho teatral y no es solo teoría, porque nosotros si no tenemos público estamos haciendo un ensayo pero no una función, necesitamos que ese otro esté ahí sentado, recibiendo, interpretando”.

En las salas del TEA, el jueves sube al escenario “Mamífera”, a las 21:00, y el sábado la obra invitada “Online Offline” de El Puente Teatro, a las 23:00. En tanto que el domingo actuará el elenco de La Oveja Negra con “Sola por Hoy”, a las 21:00.

