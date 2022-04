ACUERDO NACIÓN - PROVINCIA

El gobernador Alberto Rodríguez Saá y el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, firmaron este martes el Proyecto de Financiamiento del Programa de Fortalecimiento de la Gestión Provincial, por el que la provincia recibirá un aporte no reintegrable de 3 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Francesa de Desarrollo, y rubricaron la Asignación de Aportes del Tesoro Nacional para la provincia de San Luis por $226 millones, cuyo destino está enmarcado en la emergencia sanitaria.

La visita a la provincia de San Luis del ministro del Interior de la Nación, De Pedro, tuvo como objetivo firmar con el gobernador, Alberto Rodríguez Saá, el Proyecto de Financiamiento del Programa de Fortalecimiento de la Gestión Provincial y la asignación de Aportes del Tesoro Nacional con el objetivo de dotar a los distritos de más recursos para fortalecer sus economías.

El primero está referido al aporte no reintegrable que San Luis recibirá por tres millones de dólares del BID y de la Agencia Francesa de Desarrollo destinado a establecer un sistema tributario único tendiente a lograr mayor eficiencia fiscal con beneficios para el contribuyente y a generar una “billetera virtual” propia, que, a través de un botón de pago, permitirá cancelar obligaciones y obtener beneficios.

La segunda firma contempla la llegada de Aportes del Tesoro Nacional por $226 millones cuyo destino se enmarca en la emergencia sanitaria e incluye obras y la campaña de vacunación.

“Es un honor estar en esta provincia, al lado de un gobernador de la trayectoria, de la calidad, de la formación y de la experiencia de Alberto”, destacó el ministro De Pedro, en el salón Blanco de Terrazas del Portezuelo, además elogió la planificación que muestra San Luis a la hora de “priorizar estrategias y soñar una Argentina en crecimiento”.

El gobernador entregó el decreto de huésped de honor al ministro y a su comitiva, y también de Pedro suscribió el Libro de Oro que cuenta con las firmas de visitantes destacados en nuestra provincia.

“Querido Wado, me has puesto en un aprieto enorme, son tan lindas las palabras que desearía no hablar y quedarme con eso; que lindo es que nos reconozcan”, celebró el gobernador Rodríguez Saá al considerar que la firma de estos convenios “significan adelantos tecnológicos para el Ministerio de Hacienda y el otro convenio es un aporte para mejorar y optimizar nuestros recursos y seguir trabajando por San Luis”.

Federalismo e igualdad de oportunidades

“Cuando llegamos al Ministerio decidimos pensar la Argentina del futuro y utilizar el Ministerio del Interior para discutir el federalismo en el país y llegamos a la conclusión de que el federalismo es la igualdad de oportunidades, la generación de empleo; federalismo es que se pueda generar trabajo a lo largo y ancho de la Argentina”, expresó de Pedro antes de firmar los convenios.

Recordó que al inicio de su gestión comenzó con las reuniones con gobernadores para definir cuáles son las obras de infraestructura que hacen falta en cada rincón de la Argentina “para que los habitantes puedan desarrollarse, crecer y ser feliz en el lugar donde nacieron; San Luis aportó mucho a este Plan de Desarrollo Federal y fue la única provincia que en aquellas conversaciones tenía parámetros en cuanto a los objetivos de gestión, tomó las metas de la agenda 2030 de la ONU; tienen otra visión”.

En ese sentido, el ministro del Interior recalcó que “la identidad de la Argentina está en el interior del país” y recordó que San Luis es la provincia que más soldados aportó a San Martín y eso necesita una mención especial”.

También llamó a lograr “una Argentina justa, inclusiva, federal y democrática; desde el interior vemos una provincia con un futuro impresionante, que se inserta en el mundo desde la cultura, la ciencia y la salud, con acueductos, producción, construyendo rutas; vemos una provincia pujante, aprendemos de los puntanos. Agradezco por respirar este aire de una hermosa provincia argentina”.

Atender el crecimiento demográfico

“Estoy encantado con lo que has hablado de la cuestión demográfica”, destacó el gobernador de San Luis al valorar que “es importante gobernar viendo los movimientos poblacionales, donde están las grandes concentraciones, cuáles son los límites y alcances, cuánto se puede mejorar para que haya un equilibrio poblacional. Nuestra experiencia es la creación de ciudades nuevas, la ciudad de La Punta y La Ribera, en Villa Mercedes, que es un barrio con una población enorme”.

El gobernador también habló de las esferas de competencia. “El ejecutivo nacional tiene esfera en lo social, educación, cultura y deporte y el Gobierno provincial tiene competencia en lo social, educación, cultura y deporte; las intendencias tienen competencia en lo social, educación, cultura y deporte. Todos tenemos diferentes presupuestos y tenemos una Argentina con hambre. Arreglemos eso, porque ponemos mucha plata y sin resultados, algo tenemos de repensar, tenemos que encontrar en la Argentina un acuerdo mejor”.

Finalmente, el mandatario puntano dejó una reflexión: “Imaginemos una Argentina unida, en temas como lo social, el hambre, la deuda externa, la energía, que significa todos juntos”.

