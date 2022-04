SALUD

Como una acción más del trabajo articulado entre los hospitales de Merlo y Tilisarao, el servicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital “Madre Catalina Rodríguez”, recibió en el transcurso de dos jornadas a 30 mujeres pacientes del hospital de la localidad vecina, para la realización de mamografías.

La acción que ya se llevó a cabo en otras oportunidades, se articula entre el Ministerio de Salud y las direcciones de ambos nosocomios, con el fin de facilitar el acceso al estudio de alta complejidad, a habitantes que deben trasladarse para realizar sus controles; se programaron los turnos y se brindó el medio de transporte para trasladar a las pacientes al hospital de Merlo.

Las profesionales a cargo de las mamografías fueron: la licenciada Myrian Gioppo y la licenciada Adelina Álvarez.

Prevenir el cáncer de mama

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que cada año se producen 1,38 millones de nuevos casos y 458.000 muertes por cáncer de mama, siendo ésta, la enfermedad más frecuente en las mujeres, tanto en los países desarrollados como en aquellos que no lo son.

El cáncer de mama es una afección causada por la multiplicación anormal de las células que forman un tumor maligno. En la Argentina, según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, es el cáncer con mayor incidencia. Representa el 17% de los tumores malignos y casi un tercio de los cánceres femeninos.

Es muy importante detectar las lesiones iniciales, cuando todavía tienen pocos centímetros a través de la mamografía para la detección temprana, lo que va permitir el tratamiento adecuado y la curación del cáncer mama.

Por eso, el Instituto Nacional del Cáncer –INC- recomienda como método de “tamizaje poblacional”, que todas las mujeres de 50 a 69 años, sin síntomas ni antecedentes familiares ni personales, se realicen al menos una mamografía cada dos años; y aclaran que esto no quiere decir que las mujeres fuera de esas edades no deban realizarlo. Tanto en las menores de 50 como en aquellas de 70 años o más, la decisión de hacer o no el estudio debe ser conversada con la médica o médico para, así, evaluar los beneficios de este testeo.

Nota y foto: Prensa Hospital “Madre Catalina Rodríguez”.