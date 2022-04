DE TU PARAJE AL COLÓN

En la tercera jornada del viaje, los 58 estudiantes puntanos recorrieron el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”. También visitaron los Buque Museos “Fragata Sarmiento” y “Corbeta Uruguay”.

Este Domingo en el Día de la Ciencia, los jóvenes estudiantes de las cinco escuelas del interior provincial, concluyeron el recorrido en el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”. En los días previos recorrieron Temaiken, el Teatro Colón y los puntos más icónicos de la ciudad de Buenos Aires.

“Esta iniciativa es posible gracias al Gobierno de San Luis y a la Universidad de La Punta, que pone toda su infraestructura y su fuerza transformadora para poder lograr de la periferia al centro, como dice nuestro Gobernador, que todos los chicos de la provincia de San Luis puedan visitar el Teatro Colón y estos hitos de Buenos Aires. Es una gran oportunidad para chicos y chicas de los parajes de la provincia para que se vinculen y visiten lugares que de otra forma posiblemente no visitarían”, expresó expresó jefe del Programa Vinculación con la Sociedad, Juan Marrero.

“Hemos viajado con 58 chicos de las localidades de Nahuel Mapá, Saladillo, Paso Grande, Juan Llerena y La Punilla, y la verdad que los chicos se van muy contentos, han sido tres jornadas de mucha diversión, mucho aprendizaje y sobre todo de mucha experiencia. Los chicos se llevan muchas experiencias nuevas, que despiertan su curiosidad, los chicos están en una etapa de la escuela muy importante y se llevan vivencias muy positivas de este viaje”, detalló el funcionario.

“Tenemos programado más visitas, vamos hacer más viajes durante el año, así es que estén atentos a nuestras redes sociales y a nuestra página web para ver cuándo es el próximo viaje”, adelantó Marrero.

Los 58 alumnos de Nahuel Mapá, La Punilla, Paso Grande, Juan Llerena y Saladillo, disfrutaron de cada momento del viaje y cada nueva experiencia. “Superó mis expectativas, todo es mucho más grande de lo que me imaginaba y me gustaría volver”, sostuvo Sol Malena, mientras que Máximo agregó: “El viaje me pareció hermoso, no me quiero ir de acá”.

Nota, foto y video: Prensa ULP.