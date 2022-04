INTENCIÓN DE SIEMBRA OTOÑO - INVIERNO

Para requerir el suministro a través de los canales provinciales, los interesados deben realizar la presentación del formulario de intención de siembra otoño-invierno, ingresando a www.slagua.sanluis.gov.ar o acercándose a la delegación más cercana.

“Le recordamos a todos los usuarios regantes de la provincia que pueden completar el formulario de Intención de Siembra Otoño-Invierno 2022 hasta el 15 de abril. Para nosotros es muy importante que todos lo completen para que podamos realizar el cálculo hídrico correspondiente. Cabe destacar que en caso de no completar el formulario los usuarios no podrán tener acceso al agua mediante canales, ya que no estarán contemplados en el cronograma”, explicó Eduardo Martínez, jefe del Área Canales Zona Centro de San Luis Agua.

“Pusimos a disposición de los usuarios diferentes herramientas que les permiten completar el formulario en dos plataformas distintas. Para aquellos que tienen acceso a internet, pueden ingresar a www.slagua.sanluis.gov.ar y completar el documento de manera online. Aquellas personas que no cuentan con los medios para realizarlo de manera remota, pueden acercarse a la delegación de San Luis Agua más cercana, donde les tomarán los datos para completar el formulario”, explicó el funcionario.

Presentación de la intención de siembra de usuarios en trámite

“Aquellos usuarios que estén tramitando su padrón de San Luis Agua, deben acercarse a la delegación más cercana, donde les brindarán un número genérico con el que podrán completar el formulario de Intención de Siembra de manera online. Es importante aclarar que esta facilidad que se le brinda a los usuarios es temporal y ya se les notificó que deben finalizar los trámites correspondientes para estar empadronados”, concluyó Martínez.

Nota, video y fotos: Prensa San Luis Agua.