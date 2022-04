CENSO NACIONAL 2022

Se trata de 15.000 hogares que realizaron el Censo de forma online, anticipándose al Censo Nacional que se realizará el próximo 18 de mayo. El Censo Digital se puede realizar de forma fácil, ágil y rápida.

El próximo 18 de mayo se realiza el Censo Nacional de forma presencial casa por casa, pero se dispuso que por primera vez todos los habitantes puedan adelantarlo de forma online. Esto permite que desde mediados de marzo hasta el mismo 18 de mayo, a las 8:00, se pueda realizar el Censo de forma digital, ahorrando tiempo el día de la visita del censista.

“Después de 12 años vuelve a realizarse el operativo nacional, y en esta oportunidad podrá hacerse de dos maneras: en forma anticipada a través de un ‘cuestionario en línea (Censo digital)’ o mediante la ‘entrevista presencial’ en la vivienda durante el Día del Censo”, indicó el Director Provincial de Estadística y Censos, Néstor Arellano y agregó que “Todas las personas que habitan en territorio nacional deben ser censadas”.

“En San Luis ya alcanzamos un 7.5% de los hogares, que decidieron hacer el Censo en forma digital. Esto es alrededor de 15.000 hogares, de los 203.000 que hay aproximadamente”, detalló Arellano.

Cuando se realiza el Censo de forma online se le emite un código único, que debe ser presentado al censista el día del Censo.

“El 18 de mayo las personas que censan recorrerán casa por casa para recibir este código, o hacer las entrevistas a quienes no hayan completado el Censo digital”, indicó Arellano y aclaró: “Vale destacar que la encuesta cargada digitalmente no tendrá validez si no se presenta el código el 18 de mayo al censista”.

Puntos Digitales Municipales

Distintos municipios han organizado, con el asesoramiento y capacitación de la Dirección Provincial de Estadística y Censos, puntos de ayuda al vecino para asesorarlos y ayudarlos a completar el Censo Digital.

Esto permitirá que más hogares accedan al Censo digital.

Los Puntos Digitales, informados desde los Municipios hasta el momento son:

Para mayor información sobre los puntos habilitados, ubicación y horario puede recurrir a las redes sociales de cada municipio.

¿Cómo hago el Censo Digital?

El Censo Digital puede hacerse desde una computadora, tableta o celular con acceso a Internet.

Esta herramienta permitirá responder todas las preguntas del Censo 2022 en forma anticipada.

Podés elegir el momento que quieras para completarlo, tenés tiempo hasta el mismo 18 de mayo a las 8:00 de la mañana.

En el siguiente vídeo explicamos como realizar el Censo Digital, que es muy fácil y te llevará solo unos minutos, desde www.censo.gob.ar.

