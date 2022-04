2 DE ABRIL

Con encuentros con veteranos, proyecciones de películas, visitas a museos y otras actividades, los alumnos de distintas Escuelas Públicas Digitales Rurales conmemoraron la fecha.

Los argentinos ratificamos el reclamo por ejercicio de la plena soberanía Argentina sobre las Islas Malvinas. Cada 2 de abril, rendimos homenaje a los veteranos, a los caídos y a sus familias. Durante esta última semana los alumnos de las Escuelas Públicas Digitales Rurales realizaron distintas actividades alusivas.

“Durante los últimos días, y continuarán con el desarrollo durante el año, los alumnos junto a los equipos docentes trabajaron contenidos sobre la Guerra de Malvinas. La idea es que no sólo conozcan la historia sino que además puedan escuchar de forma directa a través de los ex combatientes que fueron a la Guerra como fue esa vivencia y el tiempo que permanecieron en las islas. Conocer el pasado para entender y reconocer en los ex combatientes y homenajearlos por la defensa del territorio nacional”, indicó la jefa del Programa Escuelas Públicas Digitales, Manuela Ferreyra.

La funcionaria contó que algunos alumnos visitaron el Museo sobre Malvinas, ubicado en Villa Mercedes, mientras otros fueron visitados por ex combatientes. También se proyectaron películas y documentales, y recibieron la visita de uno de los guionistas de la Película Iluminados por el Fuego, que narra las experiencias de un excombatiente de la guerra de las Malvinas.

Nota y foto: Prensa ULP.