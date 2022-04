146° PERÍODO DE SESIONES ORDINARIAS DE LA LEGISLATURA

Entre los diferentes anuncios que dio a conocer este viernes durante la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura, el gobernador Alberto Rodríguez Saá, indicó emocionado: “Publicaremos el primer diccionario enciclopédico de San Luis. Esto me enorgullece porque me ha costado tanto, años luchando, pero vamos llegando. Hay dos clases de diccionarios, el diccionario de las palabras que es común, de la lengua española; y el enciclopédico, que le suma a los nombres comunes los nombres propios, por ejemplo suma el nombre de los presidentes argentinos o el nombre de las ciudades, de las montañas, los ríos, etc.”

El gobernador contó que este diccionario enciclopédico contará con contenidos que abarcan la historia de San Luis, geografía, literatura, arte, ciencia, folklore, costumbrismo, biografía, religión, regionalismo, modismo, tradición, política, música toponimia, etimología, epistemología, economía, demografía, antropología, arqueología, paleontología, entre otros temas. Además, dijo que la obra tendrá una versión digital con juegos, realidad aumentada, código QR y visualizaciones 360. La edición, tanto en papel como digital, estará disponible a partir del mes de julio.

“Por ejemplo, yo hablo del poeta Antonio Esteban Agüero, entonces por ahí dice ‘Digo el llamado’, va a aparecer ahí ‘Digo el llamado’. Aparecerá un Código QR, pongo el código y va a aparecer la voz de Agüero y me va a recitar ‘Digo el llamado’. Qué maravilloso”, expresó el jefe de Estado.

“Va a aparecer, por ejemplo, Delia Gatica de Montiveros. Una mujer maravillosa, puntana, criolla, nuestra. Ella hizo el diccionario de las voces de la Puntanidad, de las sierras de San Luis. Entonces algo que era como despectivo, en la mirada de la cultura, hablar como hablan nuestros criollos, ella lo tomó como algo importante. Eso va a estar, las voces de Delia Gatica de Montiveros van a estar todas ahí puestas. Se llama voyeurismo a mirar sin que te vean, vos observás y el otro no te ve. Pero el criollo no usa vouyear, el criollo dice aguaitar, estoy aguaitando. Se dice aguaitar. Se acepta aguaitar”, ejemplificó el gobernador Rodríguez Saá.

Además, indicó: “Están las sierras más altas, nuestros ríos, están las Salinas del Bebedero, están todos los pueblos de San Luis. Y nos van a criticar porque algo va a faltar. Y sí. Este diccionario va a ser una edición cero, entonces todo el que quiera opinar sobre el diccionario, opina. Porque nos podemos haber equivocado en algo. ¿Dónde nació Pringles? En Los Tapiales. No, en San Luis. Pongamos la disidencia adentro. Uno dice que nació en Los Tapiales, pone el fundamento; otro dice que nació en San Luis, ponemos los fundamentos. Queremos que estén las cebadoras de mate de la provincia, las que hacían los ponchos, las curanderas, los que saben tirar la taba. Don Jesús Liberato Tobares, él tiene que estar, decirnos también si falta algo”.

“Tómenlo con afecto, y siéntanlo suyo, porque si no está y hay algo que corregir, lo corregimos. Si tienen algo que agregar, lo agregamos. Quitar no, porque lo que está tiene que estar y tiene que estar más, todo lo que sea la cultura de San Luis. Cómo se hace la mazamorra, el locro, el asado con cuero, que el nuestro no es igual; cómo se ceba el mate en San Luis, con agua hirviendo, porque en el campo de la represa sacás el agua y tenés que hacerla hervir, y eso es la cultura en San Luis. Ahora no, porque tenés el agua potable. Pero si no, tenés que hacerla hervir y después le agregás agua fría para que no se corte la yerba. ¡Viva San Luis!”, exclamó el gobernador.

