Este martes, más de 150 jóvenes y adultos iniciaron sus estudios de nivel superior de manera presencial en dicho instituto.

Otro día histórico para la educación provincial. Este martes, y tal como sucedió ayer en San Francisco del Monte de Oro, el Instituto Superior de Educación e Innovación (ISEeI) de Santa Rosa del Conlara, recibió a los estudiantes que se formarán como profesionales de la educación. Son más de 150 alumnos de distintas edades y localidades que cursarán el Profesorado de Educación Primaria con Orientación en Educación Domiciliaria y Hospitalaria.

La bienvenida a los futuros educadores y la primera clase presencial del curso de ingreso se llevaron a cabo en el Centro Educativo N° 17 “Hipólito Irigoyen”, que hará de sede hasta que el ISEeI de Santa Rosa del Conlara cuente con su propio edificio.

Al respecto, el jefe del Programa Educación Superior No Universitaria, Hernán Sosa Araujo, afirmó: “Estamos muy satisfechos. El gobernador Alberto Rodríguez Saá creó esta institución en Santa Rosa del Conlara por pedido de la comunidad, que tenía un deseo y un anhelo muy grande de volver a contar con una casa de estudios de nivel superior. Fuimos transitando distintas etapas desde lo administrativo, desde la oferta de cursos y postítulos. Hoy es el primer día de la formación inicial con este profesorado innovador”.

“La aceptación que hemos tenido de la comunidad es muy grande. Es una jornada histórica para la provincia, en particular para Santa Rosa y toda la zona de influencia. El Gobierno de San Luis a través del Ministerio de Educación, llega con esta política, estos lineamientos, pilares fundamentales como son la inclusión, la innovación y la equidad. Así podemos dar acceso plural a todos para una formación de calidad, libre y gratuita. Esto pasa por las políticas educativas de nuestro Gobierno, que más allá de planearlas, las ejecuta día a día, y podemos verlas materializadas hoy en Santa Rosa, así como pasó ayer en la localidad de San Francisco”, indicó Sosa Araujo.

En tanto, el referente del departamento Junín, Guillermo “Tupa” Alaniz destacó la iniciativa y en ese sentido afirmó: “Ver a los chicos haciendo el curso de ingreso nos causa mucha alegría, emoción y entusiasmo. Estamos muy felices por la palabra cumplida por parte del Gobierno de San Luis y de las autoridades educativas. Santa Rosa recupera un lugar importante, y eso es fundamental para la sociedad. Sentimos que superamos las expectativas en cuanto a la calidad del instituto y sabemos que lo que viene es mucho mejor por el perfil innovador y por la amplia visión que tiene esta carrera”.

Por su parte, el diputado provincial por el departamento Junín, Carlos Muñoz manifestó su alegría por la oportunidad de estudio que tienen los habitantes de la localidad y zonas aledañas. “Esto es algo que la comunidad de Santa Rosa estaba esperando, así que estamos muy contentos por esta acción del Gobierno de la provincia. Ahora los chicos no van a tener la necesidad de viajar a otro lugar para poder estudiar y eso es muy importante. Como legislador del departamento y como nativo de Santa Rosa del Conlara esto me pone muy feliz”, sostuvo.

Las sensaciones de los futuros docentes

Uno de los estudiantes que comenzó el curso de manera presencial es Juan Carlos Mora, de 52 años. Con mucho entusiasmo, comentó: “Me pareció una gran oportunidad porque era necesario tener un instituto de formación docente acá. Lo que más me incentivó fue la posibilidad de ejercer la profesión de forma particular. Lo más innovador es que nos van a dar las herramientas para dar clases a chicos que se encuentren en una situación difícil de salud, que quieren continuar o empezar sus estudios. Es una oportunidad muy grande, así que a los que no se animan a estudiar yo les recomiendo que la aprovechen”.

Mónica Aguilera y Nelson Cuello, son madre e hijo que se inscribieron en el profesorado y serán compañeros de carrera. “Fui a llevar la documentación de mi hijo el último día y decidí inscribirme yo también. Espero alcanzar los objetivos y que salga todo bien en esta carrera”, expresó Mónica. Finalmente, su hijo Nelson contó: “Yo estudiaba en San Luis, en la Universidad Nacional, pero por la pandemia me tuve que volver. Por suerte, se logró este proyecto para poder retomar los estudios sin tener que irme de la localidad. Es un logro muy grande para el pueblo, porque puede ayudar a mucha gente que no tiene los recursos para estudiar en otro lado a quedarse aquí”.

