La mujer trabajadora turística, un rol que crece y se fortalece.

PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO

Los espacios que ocupan las mujeres en la actualidad se diversifican, aumentan y se visibilizan más. El turismo es un ámbito de trabajo que acompaña el desarrollo profesional de mujeres de toda la provincia, quienes cumplen tareas en todos los niveles, organizaciones y estamentos públicos y privados, dejando una impronta única.

En el ámbito de la Secretaría de Turismo, las mujeres tienen un rol estratégico. Ocupan puestos y cargos que ponen en marcha planes y proyectos integrados a una propuesta política del turismo provincial.

Al respecto, el secretario de Turismo, Luis “Piri” Macagno, explicó que “las mujeres generalmente han sido designadas en roles no jerárquicos, estadísticamente los cargos gerenciales son ocupados por varones. San Luis marca una diferencia cuando se observa, en función de cada uno de los encuentros que hemos tenido, que las mujeres están en puestos claves y de toma de decisiones en organizaciones intermedias, asociaciones y en las cámaras más importantes. Desde la Secretaría reconocemos que, en contexto de pandemia, fueron aliadas para poner en diálogo las necesidades del sector y comprender la importancia de la articulación con el Estado”.

“Sostenemos la importancia de promover una perspectiva de género en las políticas públicas para el turismo”, indicó.

“Participación activa de las mujeres en el turismo”

La presidenta de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de la Provincia de San Luis, Mirta Pano, señaló que las mujeres en el ámbito turístico han logrado una participación activa en diferentes cargos: “Esto se manifiesta desde el sector privado en la cámara de agencia de viajes, asociación de guías de turismo, asociación hotelera gastronómica de San Luis y Merlo, así mismo desde el sector del Estado en diversas áreas logramos desarrollar esta actividad de forma participativa e inclusiva, con el sentimiento de seguir creciendo día a día en esta maravillosa industria que es el turismo”.

“El turismo, generador de igualdad e inclusión”

Gladys Rosales, informante turística de Salinas del Bebedero, afirmó: “Las mujeres a lo largo de la historia nos hemos visto en una lucha constante por ser reconocidas y valoradas en todos los ámbitos. Sin duda, la industria del turismo tiene el potencial de contribuir a una mayor igualdad y empoderamiento siendo el que más apoya el papel de la mujer. Por eso me siento orgullosa de ser parte del turismo, y contarle a quienes nos visitan cómo es mi pueblo y su historia”.

“La mujer y los espacios en el turismo”

La presidenta de la Asociación Hotelera Gastronómica de la Villa de Merlo, Silvina Ripke, destacó que la mujer ha ganado un espacio muy importante en la industria del turismo, “por primera vez en nuestro país, hay una mujer al frente del CFT (Consejo Federal de Turismo) y eso es un logro muy bueno para el cupo femenino, que año tras año se va posicionando en las distintas direcciones, gerencias de entidades y gobiernos. Pero falta muchísimo para un reconocimiento equitativo, por ejemplo, jamás hubo una mujer al frente del Ministerio de Turismo Nacional y no es porque no haya mujeres capaces, sino porque aún no hay una decisión política para que esto suceda”.

Ripke hizo especial hincapié en que “el turismo, es una industria transversal, que permite una pronta reactivación, es generadora de economías y muchísimas mujeres pueden desarrollarse, poniendo en valor la importancia de su trabajo, como su aporte en el desarrollo turístico del país y sobre todo en las pequeñas economías locales y regionales”.

“Empoderamiento de las mujeres”

Sandra Aranda, guía profesional de turismo, guía de Turismo científico, integrante de AGUITUR, dijo que “las mujeres a lo largo de la historia han tenido una lucha constante para ser valoradas, tanto en lo social como laboral. Aún contando con un alto porcentaje de mujeres, el turismo no quedaba ajeno a esta lucha. No siempre el reconocimiento ha sido el adecuado, pero a lo largo de mi carrera he sido testigo del empoderamiento de la mujer en constante crecimiento y su lucha perseverante, hoy las mujeres en Turismo tenemos voz. Gracias a las políticas de Estado de San Luis, estamos cada día más cerca de esta igualdad necesaria para un turismo sostenible. Me siento orgullosa de cada lucha iniciada en la soledad misma y cada lucha de mil voces. Como muchas de nosotras, sigo por todas aquellas que iniciaron un viaje con mil sueños y que no volvieron”.

“La mujer y su valor agregado”

Natalia Azarko, guardaparque en Sierra de Las Quijadas, explicó que el contacto con la naturaleza es lo más hermoso de este trabajo. “Nuestra tarea de conservación se pone de manifiesto cuando observás durante una recorrida un ñandú con muchos charitos correteando, cuando ves la última población de guanacos de la provincia. O te encontrás una tortuga terrestre, tener la suerte de ver especies en peligro de extinción, ahí sabes que estás haciendo el trabajo correcto”.

Azarko, enfatizó: “Considero fundamental mi trabajo para conservar el patrimonio de todos los argentinos y que lo puedan disfrutar. Las mujeres además ponemos un valor agregado a la tarea, incorporando conocimientos y habilidades. Hoy es fundamental el rol de las mujeres en el ámbito turístico, pues ofrecen ese aporte pero además muchas mujeres poseen conocimientos ancestrales que fueron aprendiendo de generación en generación enriqueciendo las visitas a las áreas protegidas”.

Nota y fotos: Prensa Secretaría de Turismo.