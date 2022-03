EDUCACIÓN

Pasaron 25 años para que un instituto de formación para el docente, abra sus puertas en San Francisco del Monte de Oro, “cuna de maestros”.

Este lunes, se dio el primer encuentro presencial entre las y los estudiantes que están realizando el curso de ingreso para el Profesorado de Educación Primaria con Orientación en Educación Rural, que se dicta en el Instituto Superior de Educación e Innovación (ISEeI) de San Francisco del Monte de Oro.

Fue una jornada histórica para los vecinos, ya que hay que remontarse a 1997 para encontrar la última vez donde funcionó un instituto de formación docente en la localidad.

Hernán Sosa Araujo, jefe de Programa Educación Superior No Universitaria, afirmó: “Es una satisfacción plena llegar a esto después de desandar todo un camino administrativo y de cursos de formación docente continua, con postítulos incluidos. Junto con el de Santa Rosa, son los institutos más jóvenes del país y desde el INFoD nos han felicitado por abrir instituciones de nivel superior, algo que nos pone muy orgullosos porque sucede en los pueblos de nuestra provincia como siempre planifica nuestro gobernador, de la periferia al centro”.

Por su parte, el intendente Jeremías Vivas manifestó: “Es un día histórico para la localidad y para todas las personas que soñaban con esto. Estamos felices de que el Instituto Superior de Educación e Innovación, comience sus actividades en nuestro pueblo. Fue una lucha de varios años y hoy se está haciendo un acto de reparación histórica, por eso agradecemos enormemente a nuestro gobernador, Alberto Rodríguez Saá, y al gran trabajo del Ministerio de Educación”.

Esta primera clase presencial se llevó adelante en el Centro Educativo N°19 “Sarmiento”, que hará de sede (a contraturno del nivel obligatorio) hasta que la construcción del edificio propio sea una realidad. En el encuentro estuvieron presentes más de 200 personas de San Francisco y la región, jóvenes y no tanto.

Héctor Molina, cuenta con una historia particular al haber terminado el secundario hace 22 años y hacer su primera incursión en los estudios superiores. “Actualmente tengo 45 años y la idea de estudiar en el instituto surgió conversando con mi esposa, quien me animó a hacer esto. Cuando terminé el secundario no tuve la oportunidad de seguir estudiando una carrera, así que es la primera vez que estoy estudiando en el nivel superior. Siento mucha emoción y a los que no se animan les digo que no hay edad para estudiar, que no se lo pierdan”.

Otro caso a destacar es el de Carmen Godoy, docente de folklore en San Francisco, que vio en el ISEeI una posibilidad para seguir dotándose de herramientas para su formación: “Cuando surgió esta posibilidad lo vi como algo muy enriquecedor y para aprender a trabajar desde otro lugar. Es una gran experiencia porque es una esperanza que se abre acá en la localidad, ya que por distintas circunstancias algunos no podemos ir a estudiar a otro lugar. Que se haya abierto otra vez la carrera aquí es un gran beneficio porque la población en general lo estaba pidiendo”.

Este martes se realizará también el primer encuentro presencial en el ISEeI de Santa Rosa del Conlara.

Nota y fotos: Prensa Ministerio de Educación.